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Wadephul mahnt zu Tempo bei Ukraine-Hilfspaket

  • dts - 21. April 2026, 10:50 Uhr
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Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) drÃ¤ngt darauf, den 90-Milliarden-Kredit fÃ¼r die Ukraine so schnell wie mÃ¶glich auf den Weg zu bringen.

Die jÃ¼ngsten Wahlen in Ungarn seien "ein echtes Aufatmen", sagte der CDU-Politiker am Dienstag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Luxemburg. FÃ¼r die Ukraine bestehe jetzt eine berechtigte Hoffnung. "Auch Deutschland hat die Erwartung, dass Budapest das Wahlergebnis als Auftrag versteht: Die Menschen in Ungarn wollen ein geeintes Europa. Sie stehen in SolidaritÃ¤t mit der Ukraine, die auch unsere Sicherheit und unsere Freiheit verteidigt."

"Die ungewÃ¶hnlichen Blockaden gegen die dringend notwendige Ukraine-UnterstÃ¼tzung mÃ¼ssen schnellstmÃ¶glich aufgelÃ¶st werden", so der Minister. "Die Freigabe des 90-Milliarden-Kredites braucht es nicht erst nach dem Regierungswechsel, sondern sehr schnell." FÃ¼r die Ukraine gehe es um alles. Alle Mitgliedstaaten der EuropÃ¤ischen Union mÃ¼ssten die bilaterale UnterstÃ¼tzung hochfahren, forderte Wadephul.

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