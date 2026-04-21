Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen fÃ¼r Deutschland haben sich in der Umfrage vom April 2026 weiter verschlechtert. Sie liegen mit -17,2 ZÃ¤hlern um 16,7 Punkte unter dem Vormonatswert, wie das Zentrum fÃ¼r EuropÃ¤ische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte.
Die EinschÃ¤tzung der aktuellen konjunkturellen Lage erfÃ¤hrt ebenfalls einen RÃ¼ckgang. Der Lageindikator fÃ¼r Deutschland liegt mit -73,7 Punkten um 10,8 Punkte unter dem Vormonatswert.
"Die Erwartungen fallen ins Negative", sagte ZEW-PrÃ¤sident Achim Wambach. "Die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs fÃ¼r die deutsche Konjunktur gehen weit Ã¼ber den Anstieg der Preise hinaus: Die Sorge vor einer lÃ¤ngerfristigen Verknappung des Energieangebots hemmt Investitionen und schwÃ¤cht die Wirkung staatlicher Impulse."
Die Erwartungen Ã¼ber die Industriebranchen stehen weiterhin unter dem Eindruck des Iran-Krieges. WÃ¤hrend die Automobilbranche weitgehend stabil bleibt (Saldo bei -44,2 Punkten), verschlechtern sich die Aussichten fÃ¼r die Chemie- und Pharmaindustrie (-11 Punkte gegenÃ¼ber MÃ¤rz) und Stahl- und Metallproduktion (-21 Punkte gegenÃ¼ber MÃ¤rz) stark. Die Erwartungen fÃ¼r die Baubranche rutschen mit -3,8 Punkten ins Negative.
Auch die Erwartungen fÃ¼r die Eurozone verzeichnen im April einen starken RÃ¼ckgang. Der Index liegt um 11,9 Punkte niedriger als noch im MÃ¤rz bei einem Saldo von -20,4 Punkten. Die Bewertung der Lage verschlechtert sich. Diese liegt mit -43 Punkten um 13,1 Punkte unter dem Vormonatswert.
Wirtschaft
ZEW-Konjunkturerwartungen verschlechtern sich weiter
- dts - 21. April 2026, 11:06 Uhr
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Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen fÃ¼r Deutschland haben sich in der Umfrage vom April 2026 weiter verschlechtert. Sie liegen mit -17,2 ZÃ¤hlern um 16,7 Punkte unter dem Vormonatswert, wie das Zentrum fÃ¼r EuropÃ¤ische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte.
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