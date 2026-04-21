Commerzbank wirft Unicredit "feindliche Taktik" und "irrefÃ¼hrende Darstellung" vor

Commerzbank-Logo in Frankfurt

Im Ringen um eine Ãœbernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit hat sich der Ton deutlich verschÃ¤rft. Die deutsche Bank warf den Italienern am Montagabend eine 'anhaltend feindliche Taktik und irrefÃ¼hrende Darstellung' vor.

Im Ringen um eine Ãœbernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit hat sich der Ton deutlich verschÃ¤rft. Die deutsche Bank warf den Italienern am Montagabend eine "anhaltend feindliche Taktik und irrefÃ¼hrende Darstellung" vor. Unicredit-Chef Andrea Orcel hatte zuvor den Strategieplan der Commerzbank kritisiert und den AktionÃ¤ren bessere Aussichten im Fall einer Ãœbernahme in Aussicht gestellt.



Die Commerzbank setze zu sehr auf "externe Rahmenbedingungen" und "internationales Wachstum", sagte Orcel. "Die Commerzbank kann weitaus mehr Wert schaffen als heute, und ihr derzeitiger Kurs gefÃ¤hrdet mittelfristig ihr Ãœberleben." Die Unicredit hingegen wÃ¼rde die Bank "wieder auf Deutschland ausrichten" und mehr Wachstum schaffen.



Die Frankfurter Bank bezeichnete das Vorhaben der Italiener daraufhin als "spekulativ" und betonte den "Mehrwert" der eigenen, auf EigenstÃ¤ndigkeit ausgerichteten Strategie fÃ¼r die AktionÃ¤re. "Was Unicredit heute prÃ¤sentiert hat, ist kein wertschaffender Unternehmenszusammenschluss", erklÃ¤rte Commerzbankchefin Bettina Orlopp. "Es ist erstaunlich, dass Unicredit Ã¼ber 18 Monate benÃ¶tigt hat, um einen unabgestimmten Plan vorzulegen, der trotz regelmÃ¤ÃŸiger Investorenmeetings in diesem Zeitraum ein grundlegendes VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Treiber unseres GeschÃ¤ftsmodells vermissen lÃ¤sst."



Die Unicredit war Ende 2024 in groÃŸem Stil bei der Commerzbank eingestiegen und hat ihre Anteile seitdem weiter erhÃ¶ht. Mitte MÃ¤rz legte sie ein Angebot fÃ¼r die Ãœbernahme weiterer Anteile vor. Die Commerzbank-FÃ¼hrung und ihren BeschÃ¤ftigten sowie auch die Bundesregierung haben sich seit dem ersten Einstieg der Unicredit gegen eine Ãœbernahme ausgesprochen. Die Frankfurter Bank setzt auf eine Anhebung ihrer Finanzziele, um ihre AktionÃ¤re davon zu Ã¼berzeugen, dass sie mit einer weiterhin eigenstÃ¤ndigen Commerzbank besser fahren.



"Die heutige Kommunikation bestÃ¤tigt erneut, dass bei der Unicredit keine Bereitschaft erkennbar ist, einen konstruktiven Vorschlag zu unterbreiten", bekrÃ¤ftigte die Commerzbank. Unicredit begnÃ¼ge sich mit unabgestimmten Beteiligungen, "wiederholten Angriffen auf das GeschÃ¤ftsmodell und das Management der Commerzbank sowie der AnkÃ¼ndigung eines unabgestimmten Ã¶ffentlichen Ãœbernahmeangebots".Â