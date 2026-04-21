Wal-Drama in der Ostsee zieht sich hin: Tier liegt weiterhin fest

Der Wal am Sonntag vor der Insel Poel

Das Drama um den vor der Ostseeinsel Poel liegenden Buckelwal zieht sich hin. Am Dienstag lag der Wal weiterhin an der Stelle, wo er sich am Vortag nach einem Freischwimmversuch erneut festgeschwommen hatte. Er atmete und bewegte sich ab und an.

Das Drama um den vor der Ostseeinsel Poel liegenden Buckelwal zieht sich hin. Am Dienstagmorgen lag der Wal weiterhin an der Stelle, wo er sich am Vortag nach einem Freischwimmversuch erneut festgeschwommen hat. Wie in Bildern von LiveÃ¼bertragungen zu sehen war, atmete er noch und bewegte sich ab und an. Wegen des gesunkenen Wasserstands lag sein KÃ¶rper aber zu erheblichen Teilen oberhalb der WasseroberflÃ¤che.



Wie es mit den Rettungsversuchen weiter gehen wird, war noch unklar. Am Montag hatte das notleidende Tier nach drei Wochen weitestgehender Regungslosigkeit Ã¼berraschend seine bisherige Position in einer seichten Bucht vor der Insel Poel verlassen, lag allerdings wenig spÃ¤ter erneut auf einer Sandbank in flachem Wasser fest. Am Montagmorgen war unter anderem ein Helfer zu sehen, der den Wal per Hand und mit einem Paddel mit Wasser benetzte.



Der Wal kam mit seinem durch einen steigenden Pegelstand befÃ¶rderten Freischwimmversuch einer seit Tagen vorbereiteten Rettungsaktion durch eine von zwei Unternehmern finanzierte Privatinitiative zuvor, die das hilflose Tier mit einem System aus Luftkissen und Pontons anheben und bis in Nordsee oder Atlantik schleppen will. Es sollte sich um eine Art allerletzten Hilfsversuch fÃ¼r den bereits mehrfach gestrandeten Wal handeln, der von BehÃ¶rden und hinzugezogenen Experten praktisch schon aufgegeben worden war.



Der Wal wurde erstmals am 3. MÃ¤rz im Hafen von Wismar beobachtet und irrt seither vor der deutschen OstseekÃ¼ste umher. Er strandete dabei mehrfach vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt kam er in einer Seitenbucht vor der Insel Poel bei Wismar fest. Es ist unklar, warum das ungefÃ¤hr vier bis fÃ¼nf Jahre alte Tier in die fÃ¼r ihn als Lebensraum ungeeignete Ostsee geriet und was ihm fehlt.



Mecklenburg-Vorpommerns Landesumweltministerium und Fachleute kamen schon vor rund drei Wochen zu dem Schluss, dass der MeeressÃ¤uger in schlechtem Zustand, mutmaÃŸlich schwer krank und womÃ¶glich sogar sterbend sei. Ende MÃ¤rz wurden sÃ¤mtliche BemÃ¼hungen zur aktiven Rettung mangels realistischer Erfolgsaussichten und aus tierschutzrechtlichen Bedenken beendet. Es galt als wahrscheinlich, dass der Wal in der Bucht verenden wÃ¼rde.



Gleichwohl entschied das Landesumweltministerium in der vergangenen Woche, einen neuerlichen Rettungsversuch durch die unter anderem von Mediamarkt-GrÃ¼nder Walter Gunz getragene private Initiative zu dulden. Die Verantwortung dafÃ¼r liegt allein bei der Initiative, die BehÃ¶rden Ã¼berwachen die Aktion jedoch mit eigenen Fachleuten.