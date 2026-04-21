Verbraucherzentrale warnt vor mÃ¶glichem Heiz-Schock im Winter

Heizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts fast leerer Gasspeicher und voraussichtlich ausbleibender Preissenkungen im Sommer warnt der Verbraucherzentralen-Bundesverband (VZBV) vor einer Kostenexplosion fÃ¼r Haushalte im kommenden Herbst und Winter.



"Niemand weiÃŸ, wann und ob die Krise rasch und dauerhaft beendet wird. Wenn nicht, drohen auch fÃ¼r die nÃ¤chste Heizperiode deutlich hÃ¶here Preise, vor allem beim Gas", sagte VZBV-Chefin Ramona Pop der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung". Die Wette darauf, die Speicher im Sommer mit billigem Gas zu fÃ¼llen, sei "mehr als riskant", so Pop. Dies gelte auch nach der kurzzeitigen Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus. Der Grund: ein "politisches VersÃ¤umnis" trotz der Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg: "Es kÃ¶nnte sich rÃ¤chen, dass nicht ausreichend vorgesorgt wurde", so die VerbraucherschÃ¼tzerin.



Angesichts der mÃ¶glichen PreissprÃ¼nge mÃ¼sse die Regierung Vorkehrungen treffen, um steigende Kosten fÃ¼r Verbraucher abzufedern: "Gut mÃ¶glich, dass die Regierung wieder Ã¼ber eine Gaspreisbremse nachdenken muss, wenn es kalt wird und die Iran-Krise fortdauert", sagte Pop. Es mÃ¼sse verhindert werden, dass Menschen ihre Wohnungen nicht mehr heizen kÃ¶nnen. "ZusÃ¤tzlich raten wir allen Verbrauchern, Anbieterwechsel zu prÃ¼fen und noch vor dem Winter nach gÃ¼nstigeren NeuvertrÃ¤gen Ausschau zu halten, bevor es zu spÃ¤t ist."

