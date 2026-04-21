Vor Klimadialog: Schneider sieht in Energiekrise Chance fÃ¼r mehr Klimaschutz

Schneider im MÃ¤rz mit Klimaschutzprogramm

Umweltminister Carsten Schneider sieht in der aktuellen Energiekrise Chancen fÃ¼r klimapolitische Fortschritte. 'Wir mÃ¼ssen unabhÃ¤ngiger werden von teurem und unsicherem Ã–l und Gas', sagte er vor Beginn des Petersberger Klimadialogs in Berlin.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sieht in der aktuellen Energiekrise neben Risiken auch Chancen fÃ¼r klimapolitische Fortschritte. "Die zentrale Erkenntnis ist: Wir mÃ¼ssen unabhÃ¤ngiger werden von teurem und unsicherem Ã–l und Gas", sagte Schneider im Vorfeld des internationalen Petersberger Klimadialogs, der am Dienstagvormittag in Berlin beginnt. "Die Klimapolitik liefert die LÃ¶sungen, damit die nÃ¤chste fossile Energiekrise weniger weh tut", hob er hervor.



"Die groÃŸe Mehrheit der Menschheit verbindet der Wunsch, nicht lÃ¤nger Opfer der Entwicklungen an der StraÃŸe von Hormus zu sein", sagte Schneider. "Gute Gegenmittel" dafÃ¼r seien vorhanden, verwies er auf "erneuerbaren Energien, ElektromobilitÃ¤t und WÃ¤rmepumpen". Der Klimadialog in Berlin, zu dem hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Staaten erwartet werden, sei daher "eine gute Gelegenheit, neuen Schwung fÃ¼r den Klimaschutz zu organisieren".



NachdrÃ¼cklich drÃ¤ngte Schneider vor allem auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sowie WÃ¤rme- und Verkehrswende. "Bei Strom aus Wind und Sonne sind wir international schon sehr weit gekommen. Jetzt geht es darum, den nÃ¤chsten Schritt zu schaffen und auch MobilitÃ¤t und Heizungen mit Strom aus erneuerbaren Energien elektrisch anzutreiben", forderte der Umweltminister. "Die kollektive Erfahrung der aktuellen Energiekrise kann dabei helfen, zu grÃ¶ÃŸeren Fortschritten zu kommen."



"Deutschland verfolgt konsequent den Umbau seiner Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien und hÃ¶herer Energieeffizienz", sagte Schneider. Auf die aktuellen Debatten um PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ging er dabei nicht ein. Reiche wird vorgeworfen, den Ausbau der Erneuerbaren auszubremsen. Zudem stellte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kÃ¼rzlich den Zeitplan fÃ¼r den Kohleausstieg infrage.



Merz will am Mittwoch auf dem Klimadialog sprechen. Dieser soll Weichen stellen fÃ¼r die nÃ¤chste UN-Klimakonferenz im November im tÃ¼rkischen Antalya. Die Bundesregierung hatte sich im MÃ¤rz in ihrem Klimaschutzprogramm zu den geltenden nationalen und internationalen Klimazielen bekannt. UmweltverbÃ¤nde werfen ihr jedoch vor, dies nicht durch hinreichende MaÃŸnahmen zu untermauern.