VerbraucherschÃ¼tzer fordern Direktzahlungen und Ãœbergewinnsteuer

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor der geplanten Verabschiedung des Tankrabatts kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) die Steuersenkung fÃ¼r Autofahrer und fordert gezielte Hilfen fÃ¼r Menschen mit geringen Einkommen.



"Der letzte Tankrabatt ist nur teilweise bei den Verbrauchern angekommen, war aber sehr teuer", sagte VZBV-Chefin Ramona Pop der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz). Besser sei es, die Energiekosten insgesamt zu senken. So mahne es auch die EU-Kommission derzeit an: "Also auch die Stromsteuer auf das europÃ¤ische MindestmaÃŸ abzusenken, weil Deutschland die hÃ¶chsten Strompreise hat." Bisher soll der Spritpreis fÃ¼r alle Autofahrer durch eine Senkung der Energiesteuern fÃ¼r Kraftstoffe um etwa 17 Cent pro Liter gesenkt werden.



Der Tankrabatt wÃ¼rde laut Pop zudem auch den Menschen zugutekommen, die die Hilfe gar nicht benÃ¶tigen. Die VerbraucherschÃ¼tzerin plÃ¤diert deswegen fÃ¼r gezielte Entlastungen: "Wir fordern seit Langem Direktzahlungen fÃ¼r einkommensschwache Haushalte, um sie direkt und unkompliziert in Krisenzeiten zu entlasten", so Pop zur noz.



Den Plan von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), die Kosten des Tankrabatts durch eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne zu finanzieren, hÃ¤lt die VerbraucherschÃ¼tzerin jedoch fÃ¼r richtig. Zudem fordert Pop, Ã–lkonzerne stÃ¤rker zu regulieren: "Wir brauchen Regeln, um sicherzustellen, dass sich die Konzerne nicht auf Kosten der Verbraucher bereichern."



Pop hÃ¤lt Preisdeckel, wie sie in Luxemburg oder Belgien bereits angewendet werden, prinzipiell ebenfalls fÃ¼r mÃ¶glich. Man mÃ¼sse darÃ¼ber nachdenken. Die Regierung mÃ¼sse zudem einen besseren "MaÃŸnahmen-Mix" vorbereiten, um PreissprÃ¼nge abzufedern. Bei allen MaÃŸnahmen sei sicherzustellen, dass Entlastungen mit Steuergeldern komplett bei den BÃ¼rgern ankommen.

