Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fÃ¤llt am Dienstag (09.30 Uhr) sein Urteil Ã¼ber Ungarns hochumstrittenes LGBTQ-Gesetz. Die 2021 unter dem inzwischen abgewÃ¤hlten rechtsnationalistischen Regierungschef Viktor Orban eingefÃ¼hrte Regelung beschrÃ¤nkt oder verbietet Darstellungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder von TransidentitÃ¤t etwa im Fernsehen und in BÃ¼chern. Die EU-Kommission klagte gegen Ungarn, sie sieht unter anderem VerstÃ¶ÃŸe gegen Europas Grundrechtecharta. (Az. C-769/22)
16 MitgliedslÃ¤nder, darunter Deutschland, und das Europaparlament schlossen sich der Klage an. In ihrem Gutachten erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige GeneralanwÃ¤ltin im Juni, dass die Klage ihrer Meinung nach begrÃ¼ndet sei und Ungarn gegen EU-Recht verstoÃŸen habe. Nun fÃ¤llt das Urteil. Sollte der EuGH eine Verletzung von EU-Recht feststellen, mÃ¼sste Ungarn die MissstÃ¤nde beheben. Die englische AbkÃ¼rzung LGBTQ steht fÃ¼r lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.
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EuropÃ¤ischer Gerichtshof urteilt Ã¼ber Ungarns umstrittenes LGBTQ-Gesetz
- AFP - 21. April 2026, 04:01 Uhr
Der EuropÃ¤ische Gerichtshof urteilt Ã¼ber Ungarns hochumstrittenes LGBTQ-Gesetz. Die 2021 unter dem abgewÃ¤hlten Regierungschef Viktor Orban eingefÃ¼hrte Regelung beschrÃ¤nkt Darstellungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder von TransidentitÃ¤t.
Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fÃ¤llt am Dienstag (09.30 Uhr) sein Urteil Ã¼ber Ungarns hochumstrittenes LGBTQ-Gesetz. Die 2021 unter dem inzwischen abgewÃ¤hlten rechtsnationalistischen Regierungschef Viktor Orban eingefÃ¼hrte Regelung beschrÃ¤nkt oder verbietet Darstellungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder von TransidentitÃ¤t etwa im Fernsehen und in BÃ¼chern. Die EU-Kommission klagte gegen Ungarn, sie sieht unter anderem VerstÃ¶ÃŸe gegen Europas Grundrechtecharta. (Az. C-769/22)
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