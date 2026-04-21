EuropÃ¤ischer Gerichtshof urteilt Ã¼ber Ungarns umstrittenes LGBTQ-Gesetz

Budapest Pride im Juni 2025

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof urteilt Ã¼ber Ungarns hochumstrittenes LGBTQ-Gesetz. Die 2021 unter dem abgewÃ¤hlten Regierungschef Viktor Orban eingefÃ¼hrte Regelung beschrÃ¤nkt Darstellungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder von TransidentitÃ¤t.

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fÃ¤llt am Dienstag (09.30 Uhr) sein Urteil Ã¼ber Ungarns hochumstrittenes LGBTQ-Gesetz. Die 2021 unter dem inzwischen abgewÃ¤hlten rechtsnationalistischen Regierungschef Viktor Orban eingefÃ¼hrte Regelung beschrÃ¤nkt oder verbietet Darstellungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder von TransidentitÃ¤t etwa im Fernsehen und in BÃ¼chern. Die EU-Kommission klagte gegen Ungarn, sie sieht unter anderem VerstÃ¶ÃŸe gegen Europas Grundrechtecharta. (Az. C-769/22)



16 MitgliedslÃ¤nder, darunter Deutschland, und das Europaparlament schlossen sich der Klage an. In ihrem Gutachten erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige GeneralanwÃ¤ltin im Juni, dass die Klage ihrer Meinung nach begrÃ¼ndet sei und Ungarn gegen EU-Recht verstoÃŸen habe. Nun fÃ¤llt das Urteil. Sollte der EuGH eine Verletzung von EU-Recht feststellen, mÃ¼sste Ungarn die MissstÃ¤nde beheben. Die englische AbkÃ¼rzung LGBTQ steht fÃ¼r lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.