Brennpunkte

EuropÃ¤ischer Gerichtshof urteilt Ã¼ber Ungarns umstrittenes LGBTQ-Gesetz

  • AFP - 21. April 2026, 04:01 Uhr
Bild vergrößern: EuropÃ¤ischer Gerichtshof urteilt Ã¼ber Ungarns umstrittenes LGBTQ-Gesetz
Budapest Pride im Juni 2025
Bild: AFP

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof urteilt Ã¼ber Ungarns hochumstrittenes LGBTQ-Gesetz. Die 2021 unter dem abgewÃ¤hlten Regierungschef Viktor Orban eingefÃ¼hrte Regelung beschrÃ¤nkt Darstellungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder von TransidentitÃ¤t.

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fÃ¤llt am Dienstag (09.30 Uhr) sein Urteil Ã¼ber Ungarns hochumstrittenes LGBTQ-Gesetz. Die 2021 unter dem inzwischen abgewÃ¤hlten rechtsnationalistischen Regierungschef Viktor Orban eingefÃ¼hrte Regelung beschrÃ¤nkt oder verbietet Darstellungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder von TransidentitÃ¤t etwa im Fernsehen und in BÃ¼chern. Die EU-Kommission klagte gegen Ungarn, sie sieht unter anderem VerstÃ¶ÃŸe gegen Europas Grundrechtecharta. (Az. C-769/22)

16 MitgliedslÃ¤nder, darunter Deutschland, und das Europaparlament schlossen sich der Klage an. In ihrem Gutachten erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige GeneralanwÃ¤ltin im Juni, dass die Klage ihrer Meinung nach begrÃ¼ndet sei und Ungarn gegen EU-Recht verstoÃŸen habe. Nun fÃ¤llt das Urteil. Sollte der EuGH eine Verletzung von EU-Recht feststellen, mÃ¼sste Ungarn die MissstÃ¤nde beheben. Die englische AbkÃ¼rzung LGBTQ steht fÃ¼r lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Mann erschieÃŸt kanadische Touristin in Ruinenstadt TeotihuacÃ¡n in Mexiko
    Mann erschieÃŸt kanadische Touristin in Ruinenstadt TeotihuacÃ¡n in Mexiko

    Ein Mann hat in der Ruinenstadt TeotihuacÃ¡n in Mexiko eine kanadische Touristin erschossen. Mindestens sechs weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die BehÃ¶rden am

    Mehr
    Ethikrat-Chef fordert Ende der Strafbarkeit von Schwarzfahren
    Ethikrat-Chef fordert Ende der Strafbarkeit von Schwarzfahren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Helmut Frister, hat sich deutlich fÃ¼r eine Entkriminalisierung von Schwarzfahrern ausgesprochen. "Nur

    Mehr
    Aufnahmezusagen fÃ¼r Afghanen beschÃ¤ftigen zunehmend Karlsruhe
    Aufnahmezusagen fÃ¼r Afghanen beschÃ¤ftigen zunehmend Karlsruhe

    Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr der von der Bundesregierung widerrufenen Aufnahmezusagen fÃ¼r Schutzsuchende aus Afghanistan beschÃ¤ftigen das

    Mehr
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Unternehmen Anthropic
    Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Unternehmen Anthropic
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
    Bericht: Warken plant bei Pflegereform deutliche Mehrbelastung fÃ¼r Heimbewohner
    Bericht: Warken plant bei Pflegereform deutliche Mehrbelastung fÃ¼r Heimbewohner
    EU-AuÃŸenminister diskutieren Ã¼ber Iran-Krieg und die Ukraine
    EU-AuÃŸenminister diskutieren Ã¼ber Iran-Krieg und die Ukraine
    Trumps Kandidat fÃ¼r Amt des Fed-Chefs stellt sich Fragen der US-Senatoren
    Trumps Kandidat fÃ¼r Amt des Fed-Chefs stellt sich Fragen der US-Senatoren
    Petersberger Klimadialog berÃ¤t Ã¼ber Energiewende und Klimafinanzierung
    Petersberger Klimadialog berÃ¤t Ã¼ber Energiewende und Klimafinanzierung
    Merz: Gesetzliche Rente wird kÃ¼nftig nur noch
    Merz: Gesetzliche Rente wird kÃ¼nftig nur noch "Basisabsicherung" sein
    Amnesty wirft US-Regierung
    Amnesty wirft US-Regierung "systematischen Angriff" auf Menschenrechte vor

    Top Meldungen

    VerbraucherschÃ¼tzer fordern Direktzahlungen und Ãœbergewinnsteuer
    VerbraucherschÃ¼tzer fordern Direktzahlungen und Ãœbergewinnsteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor der geplanten Verabschiedung des Tankrabatts kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) die Steuersenkung fÃ¼r

    Mehr
    Kabinett muss Verabschiedung des Heizungsgesetzes wieder verschieben
    Kabinett muss Verabschiedung des Heizungsgesetzes wieder verschieben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett muss die fÃ¼r diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des GebÃ¤udemodernisierungsgesetzes (GMG) erneut verschieben. Das meldet

    Mehr
    Spekulation um Aus fÃ¼r Handwerker-Steuerbonus
    Spekulation um Aus fÃ¼r Handwerker-Steuerbonus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Koalition wird offenbar Ã¼ber eine Abschaffung des Steuerbonus fÃ¼r Handwerkerleistungen nachgedacht. Wie die "Bild"

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts