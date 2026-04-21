Amnesty wirft US-Regierung "systematischen Angriff" auf Menschenrechte vor

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat der US-Regierung einen "systematischen Angriff" auf die Menschenrechte vorgeworfen. Verantwortlich fÃ¼r die aktuelle weltweite Menschenrechtskrise seien "Regierungen, die zunehmend autoritÃ¤r handeln und systematisch Menschenrechte und die internationale Rechtsordnung infrage stellen", erklÃ¤rte die Organisation anlÃ¤sslich ihres am Dienstag verÃ¶ffentlichten Jahresberichts.
Die GeneralsekretÃ¤rin von Amnesty International in Deutschland, Julia Duchrow, sprach von einem "FlÃ¤chenbrand", der durch die US-Regierung unter PrÃ¤sident Donald Trump entfacht worden sei.Â "Trumps Politik ist ein systematischer Angriff auf die Menschenrechte und gibt weltweit KrÃ¤ften Auftrieb, die die Menschenrechte missachten", erklÃ¤rte sie.
Beispielsweise durch Sanktionen gegen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs untergrabe die US-Regierung internationales Recht und Institutionen, die zum Schutz der Menschenrechte geschaffen worden seien, heiÃŸt es in dem Bericht.
Die Situation im Iran bietet dem Bericht zufolge besonders groÃŸen Anlass zur Sorge. Die Bewohner des Landes seien derzeit doppelt bedroht: Von auÃŸen durch den "vÃ¶lkerrechtswidrigen Krieg der USA und Israels, der das Leben der ZivilbevÃ¶lkerung eklatant missachtet". Von innen seien die Menschen durch die "blutigste Niederschlagung von Protest seit Jahrzehnten, willkÃ¼rliche Inhaftierungen und die steigende Zahl von Hinrichtungen" gefÃ¤hrdet. Darum mÃ¼sse "alles getan werden, um mÃ¶gliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die iranischen BehÃ¶rden zu verhindern", forderte Amnesty-Deutschlandchefin Duchrow.
Mit Blick auf die Lage der Menschenrechte weltweit forderte Amnesty International auch Deutschland zum Handeln auf. Die Bundesregierung dÃ¼rfe "nicht zur Komplizin autoritÃ¤rer Regierungen werden" und mÃ¼sse "klare Kante bei VÃ¶lkerrechtsverstÃ¶ÃŸen" zeigen, erklÃ¤rte die Organisation. Rechtsverletzungen und Kriegsverbrechen mÃ¼ssten Konsequenzen haben und sollten beim Namen genannt werden. Zugleich mÃ¼ssten zivilgesellschaftliche HandlungsrÃ¤ume in der Bundesrepublik gestÃ¤rkt werden.
Politik
Amnesty wirft US-Regierung "systematischen Angriff" auf Menschenrechte vor
- AFP - 21. April 2026, 01:01 Uhr
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat der US-Regierung einen 'systematischen Angriff' auf die Menschenrechte vorgeworfen. Dieser sei verantwortlich fÃ¼r eine weltweite Menschenrechtskrise.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat der US-Regierung einen "systematischen Angriff" auf die Menschenrechte vorgeworfen. Verantwortlich fÃ¼r die aktuelle weltweite Menschenrechtskrise seien "Regierungen, die zunehmend autoritÃ¤r handeln und systematisch Menschenrechte und die internationale Rechtsordnung infrage stellen", erklÃ¤rte die Organisation anlÃ¤sslich ihres am Dienstag verÃ¶ffentlichten Jahresberichts.
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