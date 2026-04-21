Trumps Kandidat fÃ¼r Amt des Fed-Chefs stellt sich Fragen der US-Senatoren

Kevin Warsh

Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der einflussreichen Federal Reserve (Fed), der frÃ¼here US-Zentralbankgouverneur Kevin Warsh, muss am Dienstag zu einer AnhÃ¶rung im Senat erscheinen.

Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der einflussreichen Federal Reserve (Fed), der frÃ¼here US-Zentralbankgouverneur Kevin Warsh, muss am Dienstag (16.00 Uhr MESZ) zu einer AnhÃ¶rung im Bankenausschuss des Senats erscheinen. Trump hatte den 56-JÃ¤hrigen im Januar fÃ¼r die Nachfolge von Jerome Powell nominiert, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet.



Die BestÃ¤tigung Warshs im Senat verzÃ¶gert sich schon seit Wochen. Hintergrund sind von Trump selbst angestoÃŸene Justizermittlungen gegen Powell wegen angeblich massiv Ã¼berhÃ¶hter Kosten bei der Renovierung des Fed-GebÃ¤udes in Washington. Solange die Ermittlungen laufen, weigert sich der republikanische Senator Thom Tillis, der Personalie Warsh zuzustimmen. Ohne Tillis' Stimme hat Trumps Wunschkandidat aber wenig Chancen.Â