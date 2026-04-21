Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der einflussreichen Federal Reserve (Fed), der frÃ¼here US-Zentralbankgouverneur Kevin Warsh, muss am Dienstag (16.00 Uhr MESZ) zu einer AnhÃ¶rung im Bankenausschuss des Senats erscheinen. Trump hatte den 56-JÃ¤hrigen im Januar fÃ¼r die Nachfolge von Jerome Powell nominiert, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet.
Die BestÃ¤tigung Warshs im Senat verzÃ¶gert sich schon seit Wochen. Hintergrund sind von Trump selbst angestoÃŸene Justizermittlungen gegen Powell wegen angeblich massiv Ã¼berhÃ¶hter Kosten bei der Renovierung des Fed-GebÃ¤udes in Washington. Solange die Ermittlungen laufen, weigert sich der republikanische Senator Thom Tillis, der Personalie Warsh zuzustimmen. Ohne Tillis' Stimme hat Trumps Wunschkandidat aber wenig Chancen.Â
Politik
Trumps Kandidat fÃ¼r Amt des Fed-Chefs stellt sich Fragen der US-Senatoren
- AFP - 21. April 2026, 04:01 Uhr
Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der einflussreichen Federal Reserve (Fed), der frÃ¼here US-Zentralbankgouverneur Kevin Warsh, muss am Dienstag zu einer AnhÃ¶rung im Senat erscheinen.
Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der einflussreichen Federal Reserve (Fed), der frÃ¼here US-Zentralbankgouverneur Kevin Warsh, muss am Dienstag (16.00 Uhr MESZ) zu einer AnhÃ¶rung im Bankenausschuss des Senats erscheinen. Trump hatte den 56-JÃ¤hrigen im Januar fÃ¼r die Nachfolge von Jerome Powell nominiert, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet.
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