Mann erschieÃŸt kanadische Touristin in Ruinenstadt TeotihuacÃ¡n in Mexiko

EinsatzkrÃ¤fte in der Ruinenstadt TeotihuacÃ¡n

Ein Mann hat in der Ruinenstadt TeotihuacÃ¡n in Mexiko eine kanadische Touristin erschossen. Mindestens sechs weitere Menschen wurden verletzt. Der Angreifer nahm sich anschlieÃŸend das Leben. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Kind.

Ein Mann hat in der Ruinenstadt TeotihuacÃ¡n in Mexiko eine kanadische Touristin erschossen. Mindestens sechs weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die BehÃ¶rden am Montag (Ortszeit) mit. Der Angreifer habe sich anschlieÃŸend das Leben genommen. Unter den Verletzten befindet sich auch ein kolumbianisches Kind.Â Zuvor war von vier Verletzten die Rede gewesen.



Der Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit in der bei Touristen sehr beliebten StÃ¤tte im Zentrum Mexikos. Laut einem Bericht des Sicherheitsministeriums des Bundesstaates Mexiko wurden mindestens neun Menschen verletzt, die meisten von ihnen durch SchÃ¼sse. Unter den Verletzten befinden sich eine Kanadierin, ein Russe, ein NiederlÃ¤nder und drei Kolumbianer. Das Kind wurde im Beckenbereich von einer Kugel getroffen.



Den ersten Ermittlungen zufolge "scheint es sich um einen gezielten Angriff zu handeln", sagte der Sicherheitsminister des Bundesstaates Mexiko, CristÃ³bal CastaÃ±eda, vor Journalisten. Er nannte zunÃ¤chst keine weiteren Einzelheiten.



Die BehÃ¶rden teilten mit, auf dem GelÃ¤nde "eine Schusswaffe, eine Stichwaffe (Messer) und Munition" gefunden zu haben. Die Polizei sowie die Nationalgarde seien im Einsatz.



Auf Videos, die in Onlinenetzwerken verbreitet wurden, war zu sehen, wie der maskierte TÃ¤ter von der Mondpyramide aus mehrere SchÃ¼sse abgibt, wÃ¤hrend Touristen sich weiter unten in Deckung bringen. Aufnahmen von AFPTV zeigten RettungskrÃ¤fte, die eine in ein weiÃŸes Laken gehÃ¼llte Leiche von der Pyramide hinuntertragen.



"Was heute in TeotihuacÃ¡n geschehen ist, schmerzt uns zutiefst", erklÃ¤rte die mexikanische PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum im Onlinedienst X. Die kanadische AuÃŸenministerin Anita Anand sprach ebenfalls auf X von einem "schrecklichen bewaffneten Gewaltakt".



Die Ruinen von TeotihuacÃ¡n, zu denen unter anderem die Mond- und die Sonnenpyramiden gehÃ¶ren, stammen aus derÂ vorkolonialen Zeit. Sie zÃ¤hlen zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Mexiko. Die rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt gelegene Anlage gehÃ¶rt zum Unesco-Weltkulturerbe.Â