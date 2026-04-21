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Bericht: Warken plant bei Pflegereform deutliche Mehrbelastung fÃ¼r Heimbewohner

  • AFP - 21. April 2026, 04:42 Uhr
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Pfleger mit Patientin
Bild: AFP

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant im Rahmen der angekÃ¼ndigten Pflegereform deutlich hÃ¶here Belastungen fÃ¼r die Bewohner von Pflegeheimen. Das sehen erste EntwÃ¼rfe fÃ¼r die Reform vor.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant im Rahmen der angekÃ¼ndigten Pflegereform deutlich hÃ¶here Belastungen fÃ¼r die Bewohner von Pflegeheimen. Das sehen nach Informationen der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Dienstagsausgaben) aus Koalitionskreisen erste EntwÃ¼rfe fÃ¼r die Reform vor, mit der die Milliarden-LÃ¶cher in der Pflegeversicherung gestopft werden sollen. Danach ist vorgesehen, dass die gestaffelten ZuschÃ¼sse, die die Pflegeheimbewohner je nach Aufenthaltsdauer zur Senkung der Eigenanteile erhalten, langsamer anwachsen als bisher.

Konkret sollen die einzelnen ErhÃ¶hungsstufen nicht schon nach jeweils zwÃ¶lf Monaten wirksam werden, sondern immer erst nach 18 Monaten. Damit dauert es lÃ¤nger, bis die Betroffenen von den schrittweise steigenden ZuschÃ¼ssen profitieren. Umgekehrt spart die Pflegeversicherung Ausgaben in MilliardenhÃ¶he. Die Ã„nderung bedeutet, dass der Zuschlag von 15 Prozent nicht nur in den ersten zwÃ¶lf, sondern in den ersten 18 Monaten im Heim gilt. Die Anhebung auf 30 Prozent erfolgt erst danach. Die weitere Stufe von 50 Prozent greift nicht nach 24, sondern erst nach 36 Monaten. Die hÃ¶chste Entlastungsstufe mit einem Zuschuss von 75 Prozent wird erst nach einer Aufenthaltsdauer von mehr als 54 Monaten gewÃ¤hrt. Bisher gelten 36 Monate.

Zudem soll es kÃ¼nftig fÃ¼r alle Versicherten schwieriger werden, Ã¼berhaupt als pflegebedÃ¼rftig anerkannt beziehungsweise in die unteren Pflegegrade eingestuft zu werden. Konkret soll ein hÃ¶herer Grad an EinschrÃ¤nkung notwendig sein, um die Pflegegrade 1, 2 und 3 zu erreichen.Â  Diese Ã„nderung dÃ¼rfte einen massiven Einfluss auf die Zahl der PflegebedÃ¼rftigen insgesamt und damit auf die Ausgaben der Versicherung haben.

AuÃŸerdem soll die in der Krankenversicherung geplante EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Familienversicherung auf die Pflegeversicherung Ã¼bertragen werden. FÃ¼r mitversicherte Ehepartner, die weder kleine Kinder erziehen noch AngehÃ¶rige pflegen, muss den PlÃ¤nen zufolge kÃ¼nftig ein zusÃ¤tzlicher Beitrag von 0,7 Prozent an die Pflegeversicherung gezahlt werden. Vorgesehen ist zudem, wie in der Krankenversicherung auch in der Pflege die Gutverdiener durch eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze hÃ¶her zu belasten. Ob es bei einer auÃŸerplanmÃ¤ÃŸigen Anhebung um 300 Euro bleibt oder es eine noch stÃ¤rkere ErhÃ¶hung gibt, ist offen.Â 

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