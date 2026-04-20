Die US-BehÃ¶rden haben das RÃ¼ckzahlungsverfahren fÃ¼r die vor zwei Monaten vom Obersten Gerichtshof als illegal eingestuften ZÃ¶lle gestartet. ZunÃ¤chst kÃ¶nnen jene US-Unternehmen eine RÃ¼ckzahlung fÃ¼r Transaktionen beantragen, deren ZollformalitÃ¤ten noch nicht abgeschlossen sind oder wenn die betroffenen Waren vor weniger als 80 Tagen eingefÃ¼hrt wurden, wie die US-ZollbehÃ¶rde CBP am Montag mitteilte. Wird der Antrag bewilligt, soll die RÃ¼ckzahlung innerhalb von 60 bis 90 Tage erfolgen.
Der Oberste Gerichtshof der USA hatte am 20. Februar einen GroÃŸteil der von US-PrÃ¤sident Donald Trump eingefÃ¼hrten ZÃ¶lle fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt. Die CBP bat daraufhin um eine FristverlÃ¤ngerung fÃ¼r die RÃ¼ckzahlungen, um zunÃ¤chst die entsprechenden Verfahren einzurichten. Gerichtsunterlagen zufolge hatten bis zum 9. April bereits fast 56.500 Unternehmen Schritte unternommen, um eine RÃ¼ckerstattung der gezahlten ZÃ¶lle in HÃ¶he von insgesamt rund 127 Milliarden Dollar zu beantragen.
Die BehÃ¶rde muss nun die Unterlagen zu mehr als 53 Millionen Wareneinfuhren in die Vereinigten Staaten prÃ¼fen. Insgesamt schÃ¤tzt die CBP, dass 330.000 Unternehmen betroffen sind. Die gezahlten ZÃ¶lle haben Einnahmen in HÃ¶he von 166 Milliarden Dollar fÃ¼r den US-Haushalt generiert und kÃ¶nnten nun zurÃ¼ckerstattet werden. Trump verhÃ¤ngte im Anschluss an das Urteil im Februar sofort neue ZÃ¶lle auf Basis eines anderen Gesetzes.
Wirtschaft
US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
- AFP - 20. April 2026, 17:16 Uhr
Die US-BehÃ¶rden haben das RÃ¼ckzahlungsverfahren fÃ¼r ZÃ¶lle gestartet, welche US-Firmen gezahlt hatten, bevor der Oberste Gerichtshof die ImportaufschlÃ¤ge kippte.
Die US-BehÃ¶rden haben das RÃ¼ckzahlungsverfahren fÃ¼r die vor zwei Monaten vom Obersten Gerichtshof als illegal eingestuften ZÃ¶lle gestartet. ZunÃ¤chst kÃ¶nnen jene US-Unternehmen eine RÃ¼ckzahlung fÃ¼r Transaktionen beantragen, deren ZollformalitÃ¤ten noch nicht abgeschlossen sind oder wenn die betroffenen Waren vor weniger als 80 Tagen eingefÃ¼hrt wurden, wie die US-ZollbehÃ¶rde CBP am Montag mitteilte. Wird der Antrag bewilligt, soll die RÃ¼ckzahlung innerhalb von 60 bis 90 Tage erfolgen.
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