Moskaus Botschafter einbestellt: "Drohungen Russlands gegen Ziele in Deutschland"

Das russische Verteidigungsministerium hat vergangene Woche auch deutschen Unternehmen Ã¶ffentlich angeprangert, die an Drohnenprojekten mit der Ukraine beteiligt sein sollen - nun hat das AuswÃ¤rtige Amt den russischen Botschafter einbestellt. Es kritisierte am Montag "direkte Drohungen Russlands gegen Ziele in Deutschland".
Die Drohungen seien "ein Versuch, unsere UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine zu schwÃ¤chen und unsere Geschlossenheit zu testen", erklÃ¤rte das AuÃŸenamt am Montag im Online-Dienst X. Deutschland lasse sich aber "nicht einschÃ¼chtern", hieÃŸ es. Derartige Drohungen "und alle Arten von SpionageaktivitÃ¤ten in Deutschland" seien "vollkommen inakzeptabel".Â Dazu sei am Montag der russische Botschafter einbestellt worden.
Das AuswÃ¤rtige Amt wollte auf Anfrage nicht prÃ¤zisieren, worauf sich die russischen Drohungen bezogen. Die Einbestellung des Botschafters dÃ¼rfte aber eine Reaktion auf eine ErklÃ¤rung des russischen Verteidigungsministeriums von vergangener Woche sein. Das Ministerium kritisierte darin scharf die Ausweitung der europÃ¤ischen UnterstÃ¼tzung bei der Drohnenproduktion der Ukraine und nannte insgesamt 21 Unternehmen.Â Diese sind demnach TÃ¶chter ukrainischer RÃ¼stungsfirmen oder Zulieferer wichtiger Komponenten.
Genannt werden auch drei Firmen in Deutschland, unter anderem Davinci Avia - ein Tochterunternehmen des ebenfalls gelisteten niederlÃ¤ndischen RÃ¼stungskonzerns Destinus -, der Motorenhersteller und RÃ¼stungszulieferer 3W Professional in Hanau und das MÃ¼nchner Luftfrachtunternehmen Airlogistics Germany.
Das russische Ministerium verwies in seiner im Online-Netzwerk Telegram verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung auf PlÃ¤ne der Ukraine, gemeinsam mit europÃ¤ischen Partnern die Drohnenproduktion auszubauen. Es wertete die PlÃ¤ne als "mutwilligen Schritt, der zu einer scharfen Eskalation der militÃ¤rischen und politischen Situation auf dem gesamten europÃ¤ischen Kontinent" fÃ¼hre. Die europÃ¤ische RÃ¼stungsunterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine werde die LÃ¤nder "zunehmend in den Krieg mit Russland hineinziehen".
"Die europÃ¤ische Ã–ffentlichkeit sollte nicht nur die Ursachen der Gefahren fÃ¼r ihre Sicherheit klar verstehen, sondern auch die Adressen sowie den Standort der 'ukrainischen' und 'gemeinsamen' Unternehmen kennen, die in ihren LÃ¤ndern Drohnen und deren Komponenten fÃ¼r die Ukraine herstellen", schrieb das russische Ministerium in seinem Beitrag vom vergangenen Mittwoch weiter. Die russische Botschaft in Berlin wollte sich am Montag auf AFP-Anfrage nicht zur Einbestellung des Botschafters Ã¤uÃŸern.
Politik
Moskaus Botschafter einbestellt: "Drohungen Russlands gegen Ziele in Deutschland"
- AFP - 20. April 2026, 18:31 Uhr
Das russische Verteidigungsministerium hat vergangene Woche auch deutschen Unternehmen Ã¶ffentlich angeprangert, die an Drohnenprojekten mit der Ukraine beteiligt sein sollen. Das AuswÃ¤rtige Amt bestellte nun am Montag den russischen Botschafter ein.
Das russische Verteidigungsministerium hat vergangene Woche auch deutschen Unternehmen Ã¶ffentlich angeprangert, die an Drohnenprojekten mit der Ukraine beteiligt sein sollen - nun hat das AuswÃ¤rtige Amt den russischen Botschafter einbestellt. Es kritisierte am Montag "direkte Drohungen Russlands gegen Ziele in Deutschland".
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