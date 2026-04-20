Erdogan kÃ¼ndigt nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen an Schulen strengere Waffengesetze an

Polizeiauto vor Schule

Nach zwei tÃ¶dlichen Schusswaffenangriffen an Schulen in der TÃ¼rkei will PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan den Waffenbesitz beschrÃ¤nken. Die BehÃ¶rden sollen zudem die OnlineÃ¼berwachung ausweiten.

Nach zwei tÃ¶dlichen Schusswaffenangriffen an Schulen in der TÃ¼rkei hat PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan eine VerschÃ¤rfung des Waffenrechts angekÃ¼ndigt. "Wir werden neue gesetzliche Regelungen einfÃ¼hren, um den Besitz von Schusswaffen einzuschrÃ¤nken", sagte Erdogan am Montag nach einer Kabinettssitzung. Die Strafen fÃ¼r Waffenbesitzer, die ihre Waffen nicht ordnungsgemÃ¤ÃŸ sicherten, wÃ¼rden verschÃ¤rft. Dies gelte insbesondere in FÃ¤llen, in denen Kinder Zugang zu den Waffen hÃ¤tten.



Zudem wÃ¼rden die BehÃ¶rden die OnlineÃ¼berwachung ausweiten. Dabei solle auch KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) eingesetzt werden. Die BehÃ¶rden mÃ¼ssten auÃŸerdem auf Inhalte achten, die im Fernsehen "Gewalt und moralischen Verfall" fÃ¶rderten.



Die TÃ¼rkei war in der vergangenen Woche von gleich zwei Schusswaffenangriffen an Schulen erschÃ¼ttert worden. Am Mittwoch erschoss ein 14-jÃ¤hriger Angreifer acht SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler sowie einen Lehrer in der sÃ¼dtÃ¼rkischen Stadt Kahramanmaras. Den Ermittlungen zufolge erschien der SchÃ¼ler mit fÃ¼nf Waffen in der Schule, er erschoss sich nach der Tat selbst. Bei dem Vater des TÃ¤ters handelt es sich um einen ehemaligen Polizisten, dem offenbar die Waffen gehÃ¶rten.



Bei einem weiteren Angriff hatte ein junger Mann am Dienstag an seiner ehemaligen Schule in der sÃ¼dÃ¶stlichen Provinz Sanliurfa mit einer Schusswaffe 16 Menschen verletzt und sich anschlieÃŸend das Leben genommen.