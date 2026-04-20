Finanzen

Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich

  • dts - 20. April 2026, 14:05 Uhr
Bild vergrößern: Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich
EU-Parlament in StraÃŸburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r Mai angesetzten Abstimmungen im Europaparlament zum digitalen Euro dÃ¼rften sich verzÃ¶gern. Das berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen.

Als wahrscheinlicher Termin fÃ¼r die Abstimmung im zustÃ¤ndigen Ausschuss fÃ¼r Wirtschaft und WÃ¤hrung gilt nun der 23. Juni. Auch der 3. Juni sei mÃ¶glich. Das ganze EU-Parlament kÃ¶nnte im Juli abstimmen. Bislang war der 5. Mai fÃ¼r den Ausschuss und der 26. Mai fÃ¼r das Plenum vorgesehen.

UngeklÃ¤rt sind Insidern zufolge mehrere Aspekte. Streitpunkte sind die AbwÃ¤gung zwischen PrivatsphÃ¤re und Vorkehrungen gegen GeldwÃ¤sche sowie der Vertrieb des digitalen Euros Ã¼ber die EZB oder die Banken. Umstritten ist auch, wie viel Geld Nutzer maximal in digitalen Euros halten dÃ¼rfen, sowie die HÃ¶he der GebÃ¼hren, die Banken von HÃ¤ndlern beim Bezahlen mit dem digitalen Euro verlangen dÃ¼rfen.

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