Dax-Konzerne zÃ¶gern bei 1.000-Euro-PrÃ¤mie

Euroscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dax-Konzerne reagieren verhalten auf die von der Bundesregierung geplante mÃ¶gliche 1.000-Euro-PrÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmer. Wie eine Umfrage der "Welt am Sonntag" und "Business Insider" zeigt, warten die 40 Unternehmen mehrheitlich den Gesetzentwurf der Bundesregierung ab. Erst dann wollen sie entscheiden, ob sie die sogenannte EntlastungsprÃ¤mie an ihre Mitarbeiter auszahlen. Zu- oder Absagen hat der PrÃ¤mie kein Unternehmen erteilt.



Die BMW Group prÃ¼fe derzeit die angekÃ¼ndigten gesetzlichen Rahmenbedingungen, heiÃŸt es dort. Statt befristeter EinzelmaÃŸnahmen plÃ¤diert der Autobauer fÃ¼r eine "kÃ¼nftige verlÃ¤ssliche" Begrenzung der Sozialversicherungsabgaben. "Mit den geplanten Sozialreformen kÃ¶nnte die Bundesregierung nachhaltig und spÃ¼rbar BeschÃ¤ftigte wie Unternehmen entlasten", schreibt der Konzern.



SAP lÃ¤sst den Zeitungen zufolge offen, ob es seinen 25.000 deutschen Mitarbeitern die PrÃ¤mie zahlen will. Der Konzern verweist jedoch auf seine Benefit-Programme wie das sogenannte MobilitÃ¤tsbudget. SpÃ¤testens nach drei Jahren etwa haben Mitarbeiter Anspruch auf einen Firmenwagen und erhalten Tank- und Ladegutscheine, die sie auch privat nutzen kÃ¶nnten. Siemens und Symrise erklÃ¤ren ebenfalls, ihre Mitarbeiter sparten lÃ¤ngst Spritkosten, dank Homeoffice-Optionen und Leasing-Angeboten fÃ¼r FahrrÃ¤der.



Der Digital-Konzern Scout24 erklÃ¤rte, man sehe "kritisch", dass der Staat BÃ¼rger Ã¼ber freiwillige PrÃ¤mien der Unternehmen entlasten will, und schlage strukturelle LÃ¶sungen vor. Vor allem steuerliche Entlastungen kÃ¶nnten die Kaufkraft der Arbeitnehmer stÃ¼tzen. FÃ¼r BASF ist klar: Auch wenn die PrÃ¤mie steuer- und abgabenfrei sein kÃ¶nnte, sollen fÃ¼r den Konzern "keine zusÃ¤tzlichen Belastungen" entstehen. "Sobald die Bundesregierung die konkreten gesetzlichen Rahmenbedingungen festgelegt hat, wird BASF das Thema sorgfÃ¤ltig prÃ¼fen und entsprechend bewerten", schreibt das Chemie-Unternehmen.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die PlÃ¤ne fÃ¼r eine mÃ¶gliche PrÃ¤mie fÃ¼r BeschÃ¤ftigte am Montag verkÃ¼ndet. Bis zu 1.000 Euro sollen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einmalig zahlen kÃ¶nnen, steuer- und abgabenfrei. Den Gesetzentwurf diskutiert die Koalition aus CDU und SPD noch. An der Befragung der "Welt am Sonntag" hatten bis Redaktionsschluss 30 Konzerne teilgenommen, vier weitere lehnten ein Statement ab.

