Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung des Babynahrungsherstellers Hipp durch Rattengift in Babynahrung sucht die Polizei noch nach einem mutmaÃŸlich manipulierten Glas. Es seien in Ã–sterreich, Tschechien und der Slowakei insgesamt fÃ¼nf manipulierte BabynahrungsglÃ¤ser festgestellt worden, teilte das PolizeiprÃ¤sidium Oberbayern Nord am Montag in Ingolstadt mit. Ein Glas kÃ¶nne "in Ã–sterreich mutmaÃŸlich noch im Umlauf sein".
Den bayerischen Ermittlern zufolge war am vergangenen Donnerstag eine E-Mail der mutmaÃŸlichen TÃ¤ter bekannt geworden. Danach seien unverzÃ¼glich alle nÃ¶tigen Abstimmungen und MaÃŸnahmen im In- und Ausland eingeleitet worden. Die fÃ¼nf manipulierten GlÃ¤ser mit Babynahrung konnten vor dem Verzehr gefunden werden. Laboruntersuchungen bestÃ¤tigten die Manipulation mit Rattengift. In Deutschland wurden keine GlÃ¤ser gefunden.
Die Polizei richtete eine eigene Ermittlungsgruppe ein. Nutzer der Babykost wurden gebeten, beim Ã–ffnen der GlÃ¤schen auf das typische KnackgerÃ¤usch zu achten. Sollte dieses fehlen, kÃ¶nne eine Manipulation vorliegen. GrundsÃ¤tzlich solle auch der Geruch des Glasinhalts darauf geprÃ¼ft werden, ob er wie gewohnt sei. AuÃŸerdem hÃ¤tten die mutmaÃŸlichen TÃ¤ter die GlÃ¤ser gekennzeichnet. Es sei am Boden ein weiÃŸer Aufkleber mit einem roten Kreis angebracht worden.
Brennpunkte
Polizei sucht noch ein Glas mit vergifteter Hipp-Babykost
- AFP - 20. April 2026, 15:32 Uhr
Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung des Babynahrungsherstellers Hipp durch Rattengift in Babynahrung sucht die Polizei noch nach einem mutmaÃŸlich manipulierten Glas. Es kÃ¶nne in Ã–sterreich im Umlauf sein, erklÃ¤rten die Ermittler.
Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung des Babynahrungsherstellers Hipp durch Rattengift in Babynahrung sucht die Polizei noch nach einem mutmaÃŸlich manipulierten Glas. Es seien in Ã–sterreich, Tschechien und der Slowakei insgesamt fÃ¼nf manipulierte BabynahrungsglÃ¤ser festgestellt worden, teilte das PolizeiprÃ¤sidium Oberbayern Nord am Montag in Ingolstadt mit. Ein Glas kÃ¶nne "in Ã–sterreich mutmaÃŸlich noch im Umlauf sein".
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