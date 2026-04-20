Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien

Merz umarmt Lula

Die deutsche Industrie hat auf die Vertiefung der Beziehungen zu Brasilien gepocht. Der Ausbau der Partnerschaft sei 'zentraler Baustein fÃ¼r die WettbewerbsfÃ¤higkeit und Resilienz der deutschen Wirtschaft', erklÃ¤rte BDI-PrÃ¤sident Peter Leibinger.

Die deutsche Industrie hat auf die Vertiefung der Beziehungen zu Brasilien gepocht. "Der Ausbau der Partnerschaft mit Brasilien ist ein zentraler Baustein fÃ¼r die WettbewerbsfÃ¤higkeit und Resilienz der deutschen Wirtschaft", erklÃ¤rte der PrÃ¤sident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, am Montag anlÃ¤sslich der Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage, die am Rande der Hannover Messe stattfinden.



Leibinger lobte das EU-Mercosur-Abkommen als "Ã¼berfÃ¤lliges Signal strategischer HandlungsfÃ¤higkeit gegenÃ¼ber globalen Wettbewerbern wie China und den USA". Zudem plÃ¤dierte er fÃ¼r ein Doppelbesteuerungsabkommen alsÂ "wirksamenÂ Hebel fÃ¼r mehr Investitionen". Derzeit wÃ¼rden "deutsche Unternehmen mit GeschÃ¤ft in Brasilien mit Doppelbesteuerung in MillionenhÃ¶he belastet".



Brasilien ist das Gastland der Hannover Messe, die Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag mit dem brasilianischen PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva besuchte. Merz wird den PrÃ¤sidenten und eine Reihe von Mitgliedern seines Kabinetts im Laufe des Tages auch zu deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen im Schloss Herrenhausen empfangen.



Bei der ErÃ¶ffnung der Hannover Messe am Sonntag hatte Merz bereits die Bedeutung des Mercosur-Freihandelsabkommens hervorgehoben, das am 1. Mai vorlÃ¤ufig in Kraft tritt. "Das EU-Mercosur-Abkommen wird alle beteiligten Volkswirtschaften stÃ¤rker machen, unabhÃ¤ngiger und widerstandsfÃ¤higer", sagte der Kanzler.Â