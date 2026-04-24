Studie: Investitionen in Atomwaffen stark gestiegen

Einer Studie zufolge haben Finanzinstitute ihre Investitionen in die Produktion von Atomwaffen deutlich erhÃ¶ht. Von Januar 2023 bis September 2025 hÃ¤tten Investoren Aktien und Anleihen von atomwaffenproduzierenden Unternehmen im Wert von 709 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 607 Milliarden Euro) in ihren Portfolios gehabt - und damit 195 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 167 Milliarden Euro) mehr als im zuletzt analysierten Zeitrum, heiÃŸt es in der am Freitag verÃ¶ffentlichten Untersuchung.
Der Bericht "Don't Bank on the Bomb" der Organisationen Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) und PAX nennt 301 Banken, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und andere Finanzinstitute, die in Unternehmen investieren, die an der Herstellung von Atomwaffen beteiligt sind. Die drei grÃ¶ÃŸten Investoren waren demnach Vanguard, Blackrock und Capital Group.Â
Neben den Investitionen in Aktien und Anleihen seien in dem genannten Zeitraum fast 300 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 256 Milliarden Euro) an Krediten fÃ¼r die Produzenten von Atomwaffen zur VerfÃ¼gung gestellt worden - und demnach 30 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 26 Milliarden Euro) mehr als im zuletzt analysierten Zeitraum. Als grÃ¶ÃŸte Kreditgeber werden die US-Banken Bank of America, JPMorgan Chase und Citigroup genannt.
"Zum ersten Mal seit Jahren steigt die Zahl der Investoren, die versuchen, von einem WettrÃ¼sten zu profitieren", sagte die Programmkoordinatorin von Ican und Mitautorin des Berichts, Susi Snyder. Deren Strategie trage "zu einer gefÃ¤hrlichen Eskalation bei". Die Organisation Ican war wegen ihres Einsatzes gegen die Verbreitung von Atomwaffen 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.
Die neun AtommÃ¤chte - Russland, die USA, China, Frankreich, GroÃŸbritannien, Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea - erweiterten derzeit ihre Arsenale und "treiben die Nachfrage nach Atomwaffen an", heiÃŸt es in der Studie weiter. Kritisch werden darin auch die Bestrebungen in einigen europÃ¤ischen LÃ¤ndern bewertet, wegen Querelen im VerhÃ¤ltnis mit den USA auf eigene Atomwaffen zu setzen.Â
Brennpunkte
Studie: Investitionen in Atomwaffen stark gestiegen
- AFP - 24. April 2026, 10:07 Uhr
Einer Studie zufolge haben Finanzinstitute ihre Investitionen in Unternehmen stark erhÃ¶ht, die Regierungen in aller Welt dabei helfen, ihre Atomwaffen-Arsenale zu modernisieren und zu erweitern.
Einer Studie zufolge haben Finanzinstitute ihre Investitionen in die Produktion von Atomwaffen deutlich erhÃ¶ht. Von Januar 2023 bis September 2025 hÃ¤tten Investoren Aktien und Anleihen von atomwaffenproduzierenden Unternehmen im Wert von 709 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 607 Milliarden Euro) in ihren Portfolios gehabt - und damit 195 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 167 Milliarden Euro) mehr als im zuletzt analysierten Zeitrum, heiÃŸt es in der am Freitag verÃ¶ffentlichten Untersuchung.
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