Rentendebatte: Senioren-Union distanziert sich von Merz

Merz im Kanzleramt

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union in der CDU hat sich von den Renten-Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) distanziert. Merz hatte gesagt, die Rente kÃ¶nne kÃ¼nftig 'allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter'.

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union in der CDU hat sich von den Renten-Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) distanziert. "Der Senioren-Union ist wichtig, dass jeder, der 45 Jahre gearbeitet und BeitrÃ¤ge gezahlt hat, spÃ¼rbar mehr als die Grundsicherung im Alter erhÃ¤lt, selbst, wenn er nur Mindestlohn erhalten hat", sagte der Vorsitzende der Senioren-Union, Hubert HÃ¼ppe, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Freitagsausgaben).



Andernfalls sei der Anreiz, zu arbeiten statt BÃ¼rgergeld zu beziehen, noch geringer, erklÃ¤rte HÃ¼ppe. "Das wÃ¼rde zusÃ¤tzlich die Schwarzarbeit fÃ¶rdern", sagte er.



Merz hatte am Montag bei einer Veranstaltung des Bankenverbands gesagt, die Rente kÃ¶nne kÃ¼nftig "allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter". Mit dieser Ã„uÃŸerung stÃ¶ÃŸt der Kanzler seitdem auf teils scharfe Kritik, insbesondere auch beim Koalitionspartner SPD.



Auch der Ã–konom und Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens SÃ¼dekum, widersprach dem Bundeskanzler. "Die gesetzliche Rente ist keine reine Basisabsicherung, sondern fÃ¼r viele alte Menschen die einzige Einkommensquelle", sagte er der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).



Zugleich sagte der DÃ¼sseldorfer Ã–konom, Merz habe recht, dass fÃ¼r zukÃ¼nftige Generationen die private Altersvorsorge eine grÃ¶ÃŸere Rolle spielen mÃ¼sse. "HierfÃ¼r wurden ja auch bereits Reformen der alten Riester-Rente umgesetzt, das war Ã¼berfÃ¤llig", sagte SÃ¼dekum. "Aber das stellt die Rolle der ersten SÃ¤ule, der gesetzlichen Rente, nicht in Frage."



UnterstÃ¼tzung erfuhr der Bundeskanzler hingegen von der Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer. "Die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz lÃ¤sst sich als Hinweis auf den wachsenden Reformdruck im Rentensystem verstehen", sagte Schnitzer der "Rheinischen Post". "Insgesamt muss private Vorsorge kÃ¼nftig einen deutlich grÃ¶ÃŸeren Stellenwert bekommen, um die gesetzliche Rente wirksam zu ergÃ¤nzen." Die private Vorsorge mÃ¼sse gestÃ¤rkt werden. "Hier sind in den vergangenen Jahrzehnten durch ineffiziente Instrumente wie die Riester-Rente viel Zeit und Rendite verloren gegangen."



Die Wirtschaftsweise fordert dazu auch bei der gesetzlichen Rente Reformen: "Ein zentraler Ansatz ist, die Lebensarbeitszeit moderat zu verlÃ¤ngern, etwa durch eine transparente Kopplung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung." Das forderte auch Klingbeil-Berater SÃ¼dekum, betonte allerdings zugleich: "Diese faktische VerlÃ¤ngerung muss fair ausgestaltet sein und sollte sich an der Zahl der geleisteten Beitragsjahre orientieren, nicht allein am Lebensalter."