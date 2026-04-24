Wirtschaft

Rentendebatte: Senioren-Union distanziert sich von Merz

  • AFP - 24. April 2026, 02:38 Uhr
Bild vergrößern: Rentendebatte: Senioren-Union distanziert sich von Merz
Merz im Kanzleramt
Bild: AFP

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union in der CDU hat sich von den Renten-Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) distanziert. Merz hatte gesagt, die Rente kÃ¶nne kÃ¼nftig 'allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter'.

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union in der CDU hat sich von den Renten-Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) distanziert. "Der Senioren-Union ist wichtig, dass jeder, der 45 Jahre gearbeitet und BeitrÃ¤ge gezahlt hat, spÃ¼rbar mehr als die Grundsicherung im Alter erhÃ¤lt, selbst, wenn er nur Mindestlohn erhalten hat", sagte der Vorsitzende der Senioren-Union, Hubert HÃ¼ppe, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Freitagsausgaben).

Andernfalls sei der Anreiz, zu arbeiten statt BÃ¼rgergeld zu beziehen, noch geringer, erklÃ¤rte HÃ¼ppe. "Das wÃ¼rde zusÃ¤tzlich die Schwarzarbeit fÃ¶rdern", sagte er.

Merz hatte am Montag bei einer Veranstaltung des Bankenverbands gesagt, die Rente kÃ¶nne kÃ¼nftig "allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter". Mit dieser Ã„uÃŸerung stÃ¶ÃŸt der Kanzler seitdem auf teils scharfe Kritik, insbesondere auch beim Koalitionspartner SPD.

Auch der Ã–konom und Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens SÃ¼dekum, widersprach dem Bundeskanzler. "Die gesetzliche Rente ist keine reine Basisabsicherung, sondern fÃ¼r viele alte Menschen die einzige Einkommensquelle", sagte er der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).

Zugleich sagte der DÃ¼sseldorfer Ã–konom, Merz habe recht, dass fÃ¼r zukÃ¼nftige Generationen die private Altersvorsorge eine grÃ¶ÃŸere Rolle spielen mÃ¼sse. "HierfÃ¼r wurden ja auch bereits Reformen der alten Riester-Rente umgesetzt, das war Ã¼berfÃ¤llig", sagte SÃ¼dekum. "Aber das stellt die Rolle der ersten SÃ¤ule, der gesetzlichen Rente, nicht in Frage."

UnterstÃ¼tzung erfuhr der Bundeskanzler hingegen von der Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer. "Die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz lÃ¤sst sich als Hinweis auf den wachsenden Reformdruck im Rentensystem verstehen", sagte Schnitzer der "Rheinischen Post". "Insgesamt muss private Vorsorge kÃ¼nftig einen deutlich grÃ¶ÃŸeren Stellenwert bekommen, um die gesetzliche Rente wirksam zu ergÃ¤nzen." Die private Vorsorge mÃ¼sse gestÃ¤rkt werden. "Hier sind in den vergangenen Jahrzehnten durch ineffiziente Instrumente wie die Riester-Rente viel Zeit und Rendite verloren gegangen."

Die Wirtschaftsweise fordert dazu auch bei der gesetzlichen Rente Reformen: "Ein zentraler Ansatz ist, die Lebensarbeitszeit moderat zu verlÃ¤ngern, etwa durch eine transparente Kopplung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung." Das forderte auch Klingbeil-Berater SÃ¼dekum, betonte allerdings zugleich: "Diese faktische VerlÃ¤ngerung muss fair ausgestaltet sein und sollte sich an der Zahl der geleisteten Beitragsjahre orientieren, nicht allein am Lebensalter."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    77 Jahre alt: Chef von LuxusgÃ¼terkonzern LVMH will noch lange nicht zurÃ¼cktreten
    77 Jahre alt: Chef von LuxusgÃ¼terkonzern LVMH will noch lange nicht zurÃ¼cktreten

    Der GrÃ¼nder und Chef des weltgrÃ¶ÃŸten LuxusgÃ¼terkonzerns LVMH, Bernard Arnault, hat Spekulationen Ã¼ber seinen RÃ¼cktritt beiseite gewischt. Auf der Hauptversammlung des

    Mehr
    Portugal fordert Air France-KLM und Lufthansa zu verbindlichem Angebot fÃ¼r TAP auf
    Portugal fordert Air France-KLM und Lufthansa zu verbindlichem Angebot fÃ¼r TAP auf

    Die portugiesische Regierung hat die an einer Ãœbernahme der Airline TAP interessierten Konzerne Air France-KLM und Lufthansa zur Abgabe verbindlicher Angebote aufgefordert. Sie

    Mehr
    Fehlerhafter Test: Stiftung Warentest muss Schadenersatz zahlen
    Fehlerhafter Test: Stiftung Warentest muss Schadenersatz zahlen

    Es ist nach Ansicht des betroffenen Herstellers Pyrexx ein "historischer Erfolg": Die Stiftung Warentest muss wegen eines fehlerhaften Testurteils Schadenersatz zahlen. Das

    Mehr
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Neues Gesetz soll Ã¶ffentliche Vergabeverfahren beschleunigen
    Neues Gesetz soll Ã¶ffentliche Vergabeverfahren beschleunigen
    Umfrage: Auto gewinnt an Beliebtheit - Jeder Dritte meidet Bahnfahrten
    Umfrage: Auto gewinnt an Beliebtheit - Jeder Dritte meidet Bahnfahrten
    Hohen Zulassungszahlen im MÃ¤rz - EU-Neuwagenmarkt im ersten Quartal stark
    Hohen Zulassungszahlen im MÃ¤rz - EU-Neuwagenmarkt im ersten Quartal stark
    US-Vertreter: Washington wird Putin zu G20-Gipfel in den USA einladen
    US-Vertreter: Washington wird Putin zu G20-Gipfel in den USA einladen
    US-PrÃ¤sident Trump schlieÃŸt Atomwaffen-Einsatz gegen Iran aus
    US-PrÃ¤sident Trump schlieÃŸt Atomwaffen-Einsatz gegen Iran aus
    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission
    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission
    Taskforce-Leiter will
    Taskforce-Leiter will "gezieltere MaÃŸnahmen" gegen Energiekrise
    Handwerksverband will Stromsteuer- statt Energiesteuer-Senkung
    Handwerksverband will Stromsteuer- statt Energiesteuer-Senkung
    Klingbeil-Berater widerspricht Kanzler im Rentenstreit
    Klingbeil-Berater widerspricht Kanzler im Rentenstreit

    Top Meldungen

    SPD kritisiert CDU-Steuerkonzept als nicht gerecht gegenfinanziert
    SPD kritisiert CDU-Steuerkonzept als nicht gerecht gegenfinanziert

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, hat das Steuerkonzept der Unions-Finanzpolitiker Florian Dorn (CSU)

    Mehr
    SPD beharrt auf Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne
    SPD beharrt auf Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hÃ¤lt weiter an der Forderung fest, in Deutschland eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einzufÃ¼hren. "Wir bleiben dabei:

    Mehr
    Netzagentur ermittelt wegen FristverstÃ¶ÃŸen bei Smart-Meter-Rollout
    Netzagentur ermittelt wegen FristverstÃ¶ÃŸen bei Smart-Meter-Rollout

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat im MÃ¤rz Ermittlungsverfahren gegen 77 Netzbetreiber eingeleitet, die bisher keinen einzigen intelligenten StromzÃ¤hler

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts