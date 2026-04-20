GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor

Katharina DrÃ¶ge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge hat in der Debatte um weitere Entlastungen eine Energiekrisenzahlung vorgeschlagen.



"Wir GrÃ¼nen schlagen vor: eine Energiekrisenzahlung von 100 Euro pro Person", sagte sie den Sendern RTL und ntv. "Die wÃ¼rde versteuert, sodass untere Einkommen mehr davon haben als hohe Einkommen. Das wÃ¤re aus unserer Sicht viel gerechter als dieser sinnlose Tankrabatt, der am Ende in den Kassen der MineralÃ¶lkonzerne zu groÃŸen Teilen landen wird."



Zugleich rÃ¤t DrÃ¶ge vor dem Hintergrund eines mÃ¶glichen Kerosinmangels dazu, auf InlandsflÃ¼ge zu verzichten. "Ich finde grundsÃ¤tzlich, dass die Deutsche Bahn die viel bessere Alternative ist als InlandsflÃ¼ge und dass jeder, der kann, auf einen Inlandsflug verzichten sollte", sagte sie.



Die Bundesregierung fordert DrÃ¶ge zu mehr Einsatz fÃ¼r Energiesparen auf. "Was ich wirklich irre finde, ist eine Bundesregierung, die die ganze Zeit so tut, als mÃ¼sste sie nicht Ã¼ber Energieeinsparungen reden. Das Kerosin kÃ¶nnte knapp werden, vielleicht aber auch nicht, sagt die Wirtschaftsministerin. Handeln oder Aufrufen zum Energiesparen will sie aber nicht, weder bei den Autofahrern noch im Flugverkehr Bereich."



Die GrÃ¼nen-Politikerin schlÃ¤gt eine zusÃ¤tzliche Abgabe auf PrivatflÃ¼ge vor. "Weil die verbrauchen extrem viel CO2", so DrÃ¶ge. "Ich halte es fÃ¼r vollstÃ¤ndig unnÃ¶tig, dass jemand mit einem Privatflugzeug in dieser Zeit fliegt. Und das wÃ¤re der allererste Schritt, wie man auch bei Kerosin einsparen kÃ¶nnte." Zudem brauche die Bundesregierung jetzt einen Energiesparplan. "Die EuropÃ¤ische Kommission arbeitet daran. Die Bundesregierung traut sich noch nicht mal, Ã¼ber das Thema zu reden."

