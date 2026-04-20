Industrie weniger zurÃ¼ckhaltend bei Investitionen

Industrieanlage (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland haben ihre InvestitionsplÃ¤ne fÃ¼r das laufende Jahr nach oben angepasst. Die vom MÃ¼nchener Ifo-Institut gemessenen Investitionserwartungen sind im MÃ¤rz auf +0,2 Punkte gestiegen, nach -3,1 Punkten im Dezember 2025.



"Die verbesserte Auftragslage in der Industrie hat die Stimmung etwas aufgehellt", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo WollmershÃ¤user. "Infolge des Iran-Krieges sind die Energiekosten allerdings stark gestiegen und auch die Unsicherheit bei den Firmen nahm zu." Das stehe einer krÃ¤ftigeren Erholung der Wirtschaft entgegen.



In der Industrie hat die Investitionsbereitschaft am deutlichsten zugelegt. Die Erwartungen stiegen auf +0,1 Punkte im MÃ¤rz, von -6,9 Punkten im Dezember. Besonders krÃ¤ftig verbesserten sich die Aussichten in den nicht-energieintensiven Branchen: Dort planten deutlich mehr Unternehmen, ihre Investitionen im laufenden Jahr auszuweiten. Der Saldo stieg von -6,4 auf +2,0 Punkte. Deutliche ZuwÃ¤chse zeigten sich im Maschinenbau (von -8,6 auf +2,1 Punkte) sowie im Fahrzeugbau (von +2,9 auf +14,8 Punkte).



In den energieintensiven Branchen bleibt die Investitionsbereitschaft hingegen gedÃ¤mpft. Der Saldo lag im MÃ¤rz mit -9,0 Punkten nahezu unverÃ¤ndert auf dem Niveau vom Dezember (-8,9 Punkte). In der Chemie verschlechterten sich die Investitionserwartungen sogar weiter von -15,8 auf -16,2 Punkte.



Die geplanten Ausgaben der Industrie fÃ¼r Forschung und Entwicklung befinden sich ebenfalls im Aufwind. So rechnen unter anderem der Fahrzeugbau und der Maschinenbau wieder mit mehr Investitionen. Im Dezember waren noch KÃ¼rzungen geplant. Insgesamt drehte der entsprechende Saldo im Verarbeitenden Gewerbe von -4,1 auf +1,2 Punkte. "Auch wollen die Unternehmen branchenÃ¼bergreifend mehr in Software investieren. Eine Rolle dÃ¼rfte dabei die zunehmende Nutzung KÃ¼nstlicher Intelligenz spielen", sagte Ifo-Konjunkturexpertin Lara Zarges.



Im Handel bleiben die Unternehmen am pessimistischsten. Der Saldo der Investitionserwartungen lag im MÃ¤rz mit -9,6 Punkten nahezu unverÃ¤ndert auf dem Niveau vom Dezember. Die Dienstleister bestÃ¤tigten dagegen ihren im Dezember leicht positiven Ausblick: Ihre Investitionserwartungen verbesserten sich von +1,1 auf +2,8 Punkte.

