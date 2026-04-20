Wirtschaft

Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie

  • dts - 20. April 2026
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Gitta Connemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) fordert mehr FlexibilitÃ¤t bei der von der Koalition geplanten EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro und warnt vor ihrem Scheitern. "FÃ¼r Mittelstand und Handwerk darf die EntlastungsprÃ¤mie keine BelastungsprÃ¤mie werden", sagte MIT-Chef Gitta Connemann (CDU) der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).

Viele Betriebe arbeiteten am Limit, zusÃ¤tzliche Zahlungen seien oft nicht leistbar. "Deshalb braucht die PrÃ¤mie mehr FlexibilitÃ¤t - zeitlich und inhaltlich." So mÃ¼sse der Auszahlungszeitraum bis 2027 verlÃ¤ngert werden. "AuÃŸerdem muss die steuer- und abgabenfreie Regelung ausgeweitet werden: auf Ãœberstunden, Mehrarbeit und Einmalzahlungen. So kÃ¶nnen Betriebe Leistung honorieren, ohne zusÃ¤tzlich belastet zu werden", so Connemann.

BeschÃ¤ftigte spÃ¼rten das dann direkt im Geldbeutel. Keinesfalls dÃ¼rften neue Lasten fÃ¼r die Betriebe entstehen. "Andernfalls droht die EntlastungsprÃ¤mie zu scheitern", warnte die MIT-Chefin.

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