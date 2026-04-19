BDI mahnt Merz zu Reformen

Tanja GÃ¶nner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BDI-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Tanja GÃ¶nner fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der Bundesregierung schnelle wirtschaftspolitische Reformen. "Es mÃ¼ssen bis zum Sommer klare Reformen vonseiten der Bundesregierung kommen", sagte GÃ¶nner dem Nachrichtenmagazin Politico.



Bestenfalls lege die Bundesregierung "ein Gesamtpaket vor". Der Staat mÃ¼sse jetzt liefern. "Dann sind wir Unternehmer sicher auch bereit, unseren Teil beizutragen", so GÃ¶nner. Zugleich Ã¤uÃŸerte sie Zweifel an der Umsetzung zentraler AnkÃ¼ndigungen. "Ich habe derzeit nicht das GefÃ¼hl, dass er sich noch daran erinnert, dass er gesagt hat, der Staat kann nicht alles regeln und wir mÃ¼ssen tatsÃ¤chlich auch groÃŸe Reformen machen", sagte sie mit Blick auf den Vizekanzler.



Kritisch Ã¤uÃŸerte sich GÃ¶nner zur aktuellen wirtschaftspolitischen Ausrichtung. "Wir haben kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem", sagte sie. Statt weiterer staatlicher Ausgaben mÃ¼sse jetzt "alles, was Wachstum schafft, vorangetrieben werden". Kritik Ã¼bte sie zudem an geplanten PrÃ¤mienmodellen zulasten der Unternehmen. "Das ist schon zwischen Sprach- und Fassungslosigkeit", sagte sie. Denn viele Unternehmen stÃ¼nden unter Druck. "Es geht bei vielen ums Ãœberleben", so GÃ¶nner.

