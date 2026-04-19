Trump: US-Kriegsschiff greift iranischen Frachter im Golf von Oman an

StraÃŸe von Hormus (l.) und der Golf von Oman

Die US-Marine hat nach Angaben von PrÃ¤sident Trump ein iranisches Frachtschiff im Golf von Oman beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. Das Schiff habe versucht, die von den USA errichtete Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus zu umgehen, erklÃ¤rte Trump.

Die US-Marine hat nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump ein iranisches Frachtschiff im Golf von Oman beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. Das Schiff habe versucht, die von den USA errichtete Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus zu umgehen, schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social.



Das iranische Schiff habe Aufforderungen zum Anhalten ignoriert, daraufhin habe der US-LenkwaffenzerstÃ¶rer "ein Loch in den Maschinenraum gesprengt", erklÃ¤rte Trump. Derzeit befinde sich der iranische Frachter "Touska" unter Kontrolle der US-Marine. Das Schiff ist nach Angaben Trumps "wegen frÃ¼herer illegaler AktivitÃ¤ten" mit US-Sanktionen belegt.



Die Lage rund um die StraÃŸe von Hormus ist weiterhin Ã¤uÃŸerst angespannt. Der Iran hatte am Samstag seine Ã–ffnung der Meerenge nach nur einem Tag wieder rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht. Die iranische ArmeefÃ¼hrung begrÃ¼ndete dies mit der anhaltenden US-Blockade iranischer HÃ¤fen.Â



Die franzÃ¶sische Reederei CMA CGM teilte am Sonntag mit, dass eines ihrer Schiffe am Vortag in der StraÃŸe von Hormus zum Ziel von WarnschÃ¼ssen geworden sei. Trump hatte zuvor erklÃ¤rt, dass neben einem franzÃ¶sischen Schiff auch ein britischer Frachter unter Beschuss geraten sei.



Durch die StraÃŸe von Hormus verlÃ¤uft normalerweise ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssigerdgaslieferungen. Nach Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar hatte Teheran die Meerenge weitestgehend fÃ¼r die internationale Schifffahrt gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.



Der Angriff auf das iranische Frachtschiff ereignete sich kurz vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, die am Mittwoch endet. Trump kÃ¼ndigte am Sonntag an, dass US-UnterhÃ¤ndler am Montagabend zu weiteren Verhandlungen in Pakistan eintrÃ¤fen.Â



Der Iran erteilte einer neuen Verhandlungsrunde mit den USA jedoch vorerst eine Absage. "Es gibt derzeit keine PlÃ¤ne, an der nÃ¤chsten Runde der GesprÃ¤che zwischen dem Iran und den USA teilzunehmen", berichtete der staatliche TV-Sender Irib unter Berufung auf iranische Quellen. Eine erste Verhandlungsrunde unter Vermittlung Pakistans war vor einer Woche ergebnislos geblieben.