Die Deutsche Bahn (DB) will in den kommenden fÃ¼nf Jahren 20 Milliarden Euro in die Renovierung von BahnhÃ¶fen investieren. "Die BahnhÃ¶fe liegen uns besonders am Herzen. Sie sind eine Visitenkarte, nicht nur fÃ¼r uns, sondern auch fÃ¼r die StÃ¤dte und Gemeinden", sagte DB-Chefin Evelyn Palla den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Samstag. "Da haben wir ganz klar Nachholbedarf."Â
In diesem Jahr sollen fÃ¼r vier Milliarden Euro "mehr als 1000 Stationen in der gesamten Republik" modernisiert werden, erlÃ¤uterte Palla. In den kommenden fÃ¼nf Jahren wÃ¼rden es mehr als 20 Milliarden Euro Investitionen sein.Â
AuÃŸerdem habe die DB ihr Programm zur Rundum-Neugestaltung ganzer Stationen von 500 auf 710 ausgeweitet. "130 kommen bereits in diesem Jahr dran", kÃ¼ndigte Palla an.
Dazu kÃ¤men "noch einmal 50 Millionen Euro fÃ¼r mehr Sicherheit und Sauberkeit an den Stationen". Dieses Sofortprogramm war im Januar gestartet. "Bald" beginne auch ein Sofortprogramm fÃ¼r eine bessere Information der Reisenden, sagte Palla den Funke-Zeitungen.Â
Mitte des Jahres wird die Bahn bekanntgeben, wann der Stuttgarter Hauptbahnhof in Betrieb genommen wird, bestÃ¤tigte Palla frÃ¼here Angaben. "Gerade sind wir dabei, das Projekt, die Organisation und die KapazitÃ¤ten zu Ã¼berprÃ¼fen", sagte sie. Am Bahnprojekt Stuttgart 21 wird seit gut 16 Jahren gearbeitet, die Inbetriebnahme verzÃ¶gerte sich immer wieder. Die Kosten, ursprÃ¼nglich auf rund drei Milliarden Euro veranschlagt, stiegen mittlerweile auf geschÃ¤tzt fast zwÃ¶lf Milliarden Euro.Â
ilo/hei
Wirtschaft
Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
- AFP - 18. April 2026, 12:21 Uhr
Die Deutsche Bahn (DB) will in den kommenden fÃ¼nf Jahren 20 Milliarden Euro in die Renovierung von BahnhÃ¶fen investieren. Das sagte DB-Chefin Evelyn Palla.
Die Deutsche Bahn (DB) will in den kommenden fÃ¼nf Jahren 20 Milliarden Euro in die Renovierung von BahnhÃ¶fen investieren. "Die BahnhÃ¶fe liegen uns besonders am Herzen. Sie sind eine Visitenkarte, nicht nur fÃ¼r uns, sondern auch fÃ¼r die StÃ¤dte und Gemeinden", sagte DB-Chefin Evelyn Palla den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Samstag. "Da haben wir ganz klar Nachholbedarf."Â
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