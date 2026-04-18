Fast 3.000 verstrahlte Wildschweine identifiziert und getÃ¶tet

Wildschwein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Auch 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Ã¼berschreiten Wildschweine in mehreren BundeslÃ¤ndern die Grenzwerte fÃ¼r radioaktives CÃ¤sium-137 und dÃ¼rfen deshalb nicht in den Handel gelangen.



Laut Zahlen des Bundesverwaltungsamtes wurden im Jahr 2025 insgesamt 2.927 erlegte Wildschweine wegen Ã¼berhÃ¶hter Strahlenbelastung "vernichtet", schreibt die "Bild-Zeitung". JÃ¤ger erhalten fÃ¼r das verstrahlte Wild vom Bundesverwaltungsamt Ausgleichszahlungen - 204,52 Euro fÃ¼r ausgewachsene Wildschweine und 102,26 Euro fÃ¼r Frischlinge.



Betroffen sind laut "Bild" mit den absolut gesehen meisten FÃ¤llen Bayern, aber auch Baden-WÃ¼rttemberg, Rheinland-Pfalz, ThÃ¼ringen und Sachsen. 2024 gab es bundesweit 3.099 verstrahlte Wildschweine, 2022 sogar 7.539.



Nach BundeslÃ¤ndern aufgeschlÃ¼sselt entfielen im vergangenen Jahr 2.308 FÃ¤lle auf Bayern, 491 auf Baden-WÃ¼rttemberg, eines auf Rheinland-Pfalz, 18 auf ThÃ¼ringen und 109 auf Sachsen.



Rehe sind laut des Berichts nur noch selten betroffen. In Bayern wurden zuletzt 2023 vier Tiere mit einer Belastung Ã¼ber dem Grenzwert registriert, 2020 waren es 15. CÃ¤sium-137 hat eine Halbwertszeit von etwa 30 Jahren. "Selbst gesammelte Pilze sowie Wild, das sich von Pflanzen und Pilzen aus dem Wald ernÃ¤hrt, kÃ¶nnen deswegen auch heute noch deutlich erhÃ¶hte CÃ¤sium-Werte aufweisen", so eine Sprecherin des Bundesamtes fÃ¼r Strahlenschutz gegenÃ¼ber "Bild".



Besser sieht es auf landwirtschaftlichen FlÃ¤chen aus. "In AckerbÃ¶den ist das CÃ¤sium an Tonminerale gebunden. Deswegen kÃ¶nnen die Pflanzen es nicht oder nur in sehr geringen Mengen Ã¼ber die Wurzeln aufnehmen. Lebensmittel aus der Landwirtschaft enthalten daher Ã¼berall in Deutschland so gut wie kein CÃ¤sium-137", erklÃ¤rt eine Sprecherin des Bundesamtes fÃ¼r Strahlenschutz.

