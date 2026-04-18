Macron: FranzÃ¶sischer Blauhelmsoldat bei Angriff im SÃ¼den des Libanon getÃ¶tet

FranzÃ¶sische UN-Soldaten im SÃ¼den des Libanon

Einen Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel ist ein franzÃ¶sischer Blauhelmsoldat bei einem Angriff im SÃ¼den des Libanon getÃ¶tet worden. Drei weitere Soldaten wurden nach Angaben von Frankreichs PrÃ¤sident Macron verletzt.

Einen Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel ist ein franzÃ¶sischer Blauhelmsoldat bei einem Angriff im SÃ¼den des Libanon getÃ¶tet worden. Drei weitere franzÃ¶sische Blauhelmsoldaten seien bei dem Angriff am Samstag verletzt worden, teilte Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron im Onlinedienst X mit. Es deute alles darauf hin, dass die pro-iranische Hisbollah "fÃ¼r diesen Angriff verantwortlich ist".



Frankreich fordere die libanesischen BehÃ¶rden auf, "die TÃ¤ter unverzÃ¼glich festzunehmen und gemeinsam mit der Unifil ihre Verantwortung wahrzunehmen", fÃ¼gte Macron bezugnehmend auf die UN-Mission im SÃ¼den des Libanon hinzu. Der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun verurteilte den Angriff und sicherte die Verfolgung der Verantwortlichen zu.



Die franzÃ¶sische Verteidigungsministerin Catherine Vautrin sprach auf X von einem "Hinterhalt". Ihr zufolge wurde der franzÃ¶sische Blauhelmsoldat "durch einen direkten Schuss aus einer Handfeuerwaffe" getÃ¶tet. Er war demnach im Einsatz, um einen Weg zu einem Unifil-Posten freizumachen, "der seit mehreren Tagen durch die KÃ¤mpfe in der Region isoliert war".



Libanons Regierungschef Nawaf Salam verurteilte "den heutigen Angriff auf Mitglieder des franzÃ¶sischen Unifil-Bataillons aufs SchÃ¤rfste". Er habe "Anweisungen fÃ¼r eine sofortige Untersuchung gegeben, um die UmstÃ¤nde dieser Attacke aufzuklÃ¤ren und die Angreifer zur Verantwortung zu ziehen".Â Der libanesische Armee zufolge kam es bei dem Vorfall zu einem "Schusswechsel mit KÃ¤mpfern".Â



Ein Unifil-Sprecher bestÃ¤tigte der Nachrichtenagentur AFP zunÃ¤chst, dass sich in Ghandurijeh im SÃ¼den des Landes ein Vorfall ereignet habe, an dem UN-Soldaten beteiligt gewesen seien. Weitere Angaben zur Art des Vorfalls oder zu mÃ¶glichen Opfern machte der Sprecher zunÃ¤chst nicht. Die UN-Mission gehe dem Vorfall nach, hieÃŸ es lediglich.Â



In der Nacht zu Freitag war eine zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft getreten. Libanons PrÃ¤sident Aoun sagte am Freitag in einer Rede an die Nation, direkte Verhandlungen mit Israel seien "kein Zeichen der SchwÃ¤che". Der Libanon sei nicht mehr "der Faustpfand im Spiel" der anderen oder "der Schauplatz der Kriege" anderer Akteure.Â



Vielmehr habe die libanesische Regierung die Entscheidungsgewalt im Land zum ersten Mal in fast einem halben Jahrhundert wieder an sich gezogen, sagte Aoun in Anspielung auf die vom Iran unterstÃ¼tzte und in seinem Land einflussreiche Hisbollah-Miliz. Diese hatte nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar Raketenangriffe auf Israel gestartet - und den Libanon damit in den Krieg der USA und Israels gegen den Iran hineingezogen.