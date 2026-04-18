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Irans Vize-AuÃŸenminister: Noch kein Datum fÃ¼r nÃ¤chste Verhandlungsrunde mit den USA

  • AFP - 18. April 2026, 14:55 Uhr
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Vize-AuÃŸenminister Chatibsadeh
Bild: AFP

Die USA und der Iran haben im Ringen um ein Friedensabkommen nach iranischen Angaben noch keinen Termin fÃ¼r eine zweite Verhandlungsrunde vereinbart. Es fehle noch eine Einigung auf ein Rahmenwerk, sagte der iranische Vize-AuÃŸenminister.

Die USA und der Iran haben im Ringen um ein Friedensabkommen nach iranischen Angaben noch keinen Termin fÃ¼r eineÂ zweite Verhandlungsrunde vereinbart. "Bis wir uns nicht auf ein Rahmenwerk geeinigt haben, kÃ¶nnen wir kein Datum festlegen", sagte der iranische Vize-AuÃŸenminister Said Chatibsadeh am Samstag bei einem diplomatischen Forum in der tÃ¼rkischen Provinz Antalya. "Wir hoffen, dass wir zum nÃ¤chsten Schritt Ã¼bergehen kÃ¶nnen, sobald wir das abgeschlossen haben."

"Wir wollen nicht in eine Verhandlung oder ein Treffen gehen, das zum Scheitern verurteilt ist und einen Vorwand fÃ¼r eine weitere Eskalationsrunde bieten kÃ¶nnte", sagte Chatibsadeh weiter. Er betonte zugleich, der Iran sehe sich der Diplomatie verpflichtet.

Eine erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran war am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Pakistan bemÃ¼ht sich als Vermittler weiter um eine Einigung. Die Zeit drÃ¤ngt: Die zwischen Washington und Teheran vereinbarte Waffenruhe lÃ¤uft eigentlich am kommenden Mittwoch aus.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat zuletzt wiederholt gesagt, eine Einigung sei "sehr nah". Allerdings streiten die USA und der Iran nach wie vor Ã¼ber die strategisch wichtige StraÃŸe von Hormus und Ã¼ber die iranischen UranbestÃ¤nde.

Vize-AuÃŸenminister Chatibsadeh erlaubte sich am Samstag einen Seitenhieb gegen Trump. Die "amerikanische Seite" wÃ¼rde viele Social-Media-Posts absetzen und "viel reden", sagte der Diplomat. "Manchmal verwirrend, manchmal widersprÃ¼chlich."

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