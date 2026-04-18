Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verdi-Chef Frank Werneke hat Ãœberlegungen zurÃ¼ckgewiesen, den 1. Mai als Feiertag zu streichen. In Sachen Sozialabbau und Verschlechterung von Arbeitnehmerrechten werde vor nichts mehr zurÃ¼ckgeschreckt, sagte der Vorsitzende von Deutschlands zweitgrÃ¶ÃŸter Gewerkschaft dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
"Dass die Union sich traut, die Streichung des 1. Mai als gesetzlichen Feiertag auf die in Berlin kursierenden Giftlisten zu setzen, ist nicht nur unerhÃ¶rt - das ist ein Alarmzeichen: In Sachen Sozialabbau und Verschlechterung von Arbeitnehmerrechten wird vor nichts mehr zurÃ¼ckgeschreckt", kritisierte er.
"Was wir gerade erleben, ist ein Trommelfeuer von Angriffen auf den Sozialstaat", sagte Werneke und ergÃ¤nzte: "Wir mÃ¼ssen der Bundesregierung zeigen, dass die BeschÃ¤ftigten das nicht klaglos hinnehmen werden", so der Verdi-Chef. "Ohne eine starke und organisierte Arbeitnehmerbewegung ist nichts in diesem Land sicher. Umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, dass viele Menschen an diesem Tag auf die StraÃŸe gehen", sagte Werneke.
Wirtschaft
Verdi bezeichnet mÃ¶gliche Abschaffung von Feiertag als "unerhÃ¶rt"
- dts - 18. April 2026, 12:56 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verdi-Chef Frank Werneke hat Ãœberlegungen zurÃ¼ckgewiesen, den 1. Mai als Feiertag zu streichen. In Sachen Sozialabbau und Verschlechterung von Arbeitnehmerrechten werde vor nichts mehr zurÃ¼ckgeschreckt, sagte der Vorsitzende von Deutschlands zweitgrÃ¶ÃŸter Gewerkschaft dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
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