Der nordrhein-westfÃ¤lische FDP-Landeschef Henning HÃ¶ne ist auf einem Landesparteitag am Samstag im Amt bestÃ¤tigt worden. HÃ¶ne wurde in Duisburg mit rund 85 Prozent der Stimmen wiedergewÃ¤hlt, wie die FDP mitteilte. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. Damit stÃ¤rkte die Landespartei dem 39-JÃ¤hrigen den RÃ¼cken fÃ¼r seine Kandidatur als Bundesvorsitzender. HÃ¶ne hatte seine Bewerbung fÃ¼r den Parteivorsitz im MÃ¤rz nach jÃ¼ngsten Wahlniederlagen der FDP angekÃ¼ndigt.
Die Liberalen stecken in einer existentiellen Krise. Sie flogen im vergangenen Jahr aus dem Bundestag und im MÃ¤rz aus den Landtagen von Baden-WÃ¼rttemberg und Rheinland-Pfalz.
Auf Bundesebene zeichnet sich ein Zweikampf mit Vizeparteichef Wolfgang Kubicki ab, der sich ebenfalls fÃ¼r den Parteivorsitz bewirbt. Der 74-JÃ¤hrige wird von dem bisherigen Parteichef Christian DÃ¼rr unterstÃ¼tzt. Die Europaabgeorndete Marie-Agnes Strack-Zimmermann unterstÃ¼tzt hingegen nach dem RÃ¼ckzug ihrer eigenen Kandidatur HÃ¶ne.
Die nordrhein-westfÃ¤lische FDP landete nach einer herben Niederlage bei der Landtagswahl 2022 in der Opposition. Die bis dahin in einer Koalition mit der CDU regierenden Liberalen stÃ¼rzten auf 5,9 Prozent ab. Die CDU unter MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st ging eine Koalition mit den GrÃ¼nen ein.
Im Januar 2023 wurde HÃ¶ne zum FDP-Landeschef gewÃ¤hlt. Seine Wahl galt als als Teil einer Neuausrichtung der Landespartei. Der MÃ¼nsterlÃ¤nder ist seit Mai 2022 bereits Landtagsfraktionschef. Seit 2025 ist HÃ¶ne auÃŸerdem stellvertretender Bundesvorsitzender der Liberalen.
Politik
Nordrhein-westfÃ¤lische FDP stÃ¤rkt Landeschef HÃ¶ne mit Wiederwahl RÃ¼cken
- AFP - 18. April 2026, 14:11 Uhr
Der nordrhein-westfÃ¤lische FDP-Landeschef Henning HÃ¶ne ist auf einem Landesparteitag in Duisburg im Amt bestÃ¤tigt worden. Damit stÃ¤rkte die Landespartei dem 39-JÃ¤hrigen den RÃ¼cken fÃ¼r seine Kandidatur als Bundesvorsitzender.
Der nordrhein-westfÃ¤lische FDP-Landeschef Henning HÃ¶ne ist auf einem Landesparteitag am Samstag im Amt bestÃ¤tigt worden. HÃ¶ne wurde in Duisburg mit rund 85 Prozent der Stimmen wiedergewÃ¤hlt, wie die FDP mitteilte. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. Damit stÃ¤rkte die Landespartei dem 39-JÃ¤hrigen den RÃ¼cken fÃ¼r seine Kandidatur als Bundesvorsitzender. HÃ¶ne hatte seine Bewerbung fÃ¼r den Parteivorsitz im MÃ¤rz nach jÃ¼ngsten Wahlniederlagen der FDP angekÃ¼ndigt.
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