Britische BehÃ¶rde: Iranische Boote schieÃŸen auf Tanker in StraÃŸe von Hormus

Motorboot vor Tanker in der StraÃŸe von Hormus Ende Februar

Iranische Kanonenboote haben am Samstag nach Angaben einer britischen BehÃ¶rde auf einen Tanker in der StraÃŸe von Hormus geschossen. Wie die britische BehÃ¶rde fÃ¼r maritime Sicherheit UKMTO mitteilte, berichtete der KapitÃ¤n des Tankers von dem Angriff.

Iranische Kanonenboote haben am Samstag nach Angaben einer britischen BehÃ¶rde auf einen Tanker in der StraÃŸe von Hormus geschossen. Wie die britische BehÃ¶rde fÃ¼r maritime Sicherheit (UKMTO) mitteilte, berichtete der KapitÃ¤n des Tankers von einem Angriff durch zwei Kanonenboote der Iranischen Revolutionsgarden rund 37 Kilometer nordÃ¶stlich von Oman. Ohne Vorwarnung hÃ¤tten die Boote "auf den Tanker geschossen". Der Tanker und die Besatzung sind demnach in Sicherheit, die BehÃ¶rden ermitteln.



Kurz zuvor hatte der Iran am Samstag seine Entscheidung zur Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r den Schiffsverkehr rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht. Die iranische ArmeefÃ¼hrung begrÃ¼ndete die neuerliche Blockade der immens wichtigen SchifffahrtsstraÃŸe laut Staatsmedien mit der anhaltenden US-Blockade iranischer HÃ¤fen. Die StraÃŸe von Hormus stehe nun erneut "unter strenger FÃ¼hrung und Kontrolle der StreitkrÃ¤fte", so lange die USA nicht die freie Schifffahrt zum Iran ermÃ¶glichten, hieÃŸ es.



Teheran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Handelsschiffe bekannt gegeben. Durch die Meerenge verlÃ¤uft normalerweise ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssigerdgaslieferungen. Die MÃ¤rkte reagierten zunÃ¤chst erleichtert, der Ã–lpreis sackte ab, der zuvor wegen der Blockade weltweit massiv angestiegen war.