2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt Abstiegsduell gegen DÃ¼sseldorf

1. FC Magdeburg - Fortuna DÃ¼sseldorf am 18.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Magdeburg hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga am Samstag einen wichtigen Sieg gegen Fortuna DÃ¼sseldorf errungen. Die Gastgeber setzten sich am 30. Spieltag mit 2:0 durch und verschÃ¤rften damit die Situation der RheinlÃ¤nder, die nun auf Rang 15 zurÃ¼ckgefallen sind.



Laurin Ulrich brachte die Magdeburger bereits in der zweiten Minute in FÃ¼hrung, bevor Mateusz Zukowski in der 16. Minute auf 2:0 erhÃ¶hte. Beide Tore fielen nach Unsicherheiten in der DÃ¼sseldorfer Defensive.



Im weiteren Spielverlauf zeigte sich die Fortuna bemÃ¼ht, den Anschluss zu finden, doch die Magdeburger Defensive stand sicher. Trotz einiger Wechsel und BemÃ¼hungen von Trainer Alexander Ende, der sein DebÃ¼t auf der DÃ¼sseldorfer Bank gab, gelang es den GÃ¤sten nicht, das Spiel zu drehen. Die Magdeburger hingegen verpassten es, ihre FÃ¼hrung weiter auszubauen, blieben aber in der Defensive stabil.



FÃ¼r die Fortuna DÃ¼sseldorf wird die Lage im Abstiegskampf immer prekÃ¤rer. Mit nun nur noch einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz und fÃ¼nf verbleibenden Spielen muss die Mannschaft dringend punkten, um den Klassenerhalt zu sichern. Der 1. FC Magdeburg hingegen kann mit dem Sieg etwas durchatmen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.



AuÃŸerdem spielten am Samstagmittag: Dynamo Dresden - VfL Bochum 2:0 und Arminia Bielefeld - 1. FC NÃ¼rnberg 1:1.

