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2. Bundesliga: Kiel dominiert Lautern - Elversberg schlÃ¤gt Karlsruhe

  • dts - 17. April 2026, 20:27 Uhr
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Phil Harres (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Spiesen-Elversberg/Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Holstein Kiel hat zum Auftakt des 30. Spieltags der 2. Bundesliga den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 besiegt, wÃ¤hrend die SV Elversberg den Karlsruher SC ebenfalls mit 3:0 geschlagen hat.

Im Duell in Kiel brachte Umut Tohumcu die Gastgeber in der 16. Minute mit einem Distanzschuss in FÃ¼hrung. In der 36. Minute erhÃ¶hte Phil Harres, ehe David Zec kurz vor der Pause per Kopfball nach einer Ecke in der 40. Minute den Endstand herstellte. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Kiel das Spielgeschehen weitgehend und lieÃŸ defensiv kaum noch etwas zu, wÃ¤hrend Kaiserslautern trotz einzelner Chancen ohne Torerfolg blieb.

Auch in Elversberg entwickelte sich eine einseitige Partie. Immanuel Pherai erzielte in der 26. Minute das 1:0 und legte in der 53. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. Tom Zimmerschied sorgte in der 62. Minute fÃ¼r die endgÃ¼ltige Entscheidung. Die Hausherren bestimmten insbesondere im zweiten Durchgang das Spiel und lieÃŸen den GÃ¤sten kaum MÃ¶glichkeiten, ins Spiel zurÃ¼ckzufinden.

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