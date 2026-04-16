Europa League: Freiburg zieht souverÃ¤n ins Halbfinale ein

Yuito Suzuki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Vigo (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat das Viertelfinal-RÃ¼ckspiel bei RC Celta mit 3:1 gewonnen und ist damit in ein europÃ¤isches Halbfinale eingezogen.



Die Breisgauer kontrollierten die Partie Ã¼ber weite Strecken und lieÃŸen zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Weiterkommen aufkommen. Zwar begann die Begegnung mit engagierten Gastgebern, doch klare Chancen blieben zunÃ¤chst Mangelware. Freiburg verteidigte kompakt und wartete geduldig auf seine MÃ¶glichkeiten.



In der 33. Minute brachte Igor Matanovic die GÃ¤ste in FÃ¼hrung: Nach einer Kopfballablage nahm er den Ball aus der Distanz direkt und traf sehenswert zum 0:1. Nach kurzer ÃœberprÃ¼fung durch den Videoassistenten zÃ¤hlte der Treffer. Nur wenige Minuten spÃ¤ter erhÃ¶hte Yuito Suzuki (39.) auf 0:2.



Auch nach der Pause blieb Freiburg Ã¼berlegen. In der 50. Minute sorgte erneut Suzuki fÃ¼r die Vorentscheidung, als er nach Vorarbeit seiner Mitspieler zum 0:3 einschob. SpÃ¤testens zu diesem Zeitpunkt war das Spiel entschieden, wÃ¤hrend Celta offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelte.



Kurz vor Schluss gelang den Spaniern noch Ergebniskosmetik: Williot Swedberg traf in der ersten Minute der Nachspielzeit aus spitzem Winkel zum 1:3-Endstand.

