MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich im Viertelfinal-RÃ¼ckspiel der Champions League ein 3:3 gegen Real Madrid erkÃ¤mpft und damit nach dem 2:1 im Hinspiel insgesamt durchgesetzt.
Bereits in der 1. Minute brachte Arda GÃ¼ler Real Madrid mit einem Distanztreffer nach einem Fehlpass von Manuel Neuer in FÃ¼hrung (1.). Die MÃ¼nchner reagierten schnell und glichen durch Aleksandar Pavlovic nach einer Ecke aus (6.).
In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Erneut war es GÃ¼ler, der Real per direkt verwandeltem FreistoÃŸ wieder in FÃ¼hrung brachte (29.). Doch Bayern fand abermals eine Antwort: Harry Kane traf nach einem prÃ¤zisen Zuspiel zum 2:2 (38.). Kurz vor der Pause nutzten die GÃ¤ste eine Unordnung in der Defensive der Hausherren, Kylian MbappÃ© vollendete einen Angriff zur 3:2-HalbzeitfÃ¼hrung fÃ¼r Madrid (42.).
Nach dem Seitenwechsel erhÃ¶hte Bayern den Druck, wÃ¤hrend Real auf Konter lauerte. GroÃŸe Chancen blieben zunÃ¤chst ungenutzt, ehe die Schlussphase turbulent wurde. In der 86. Minute sah Eduardo Camavinga nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass die Spanier die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten mussten.
Das nutzte Bayern konsequent aus: In der 89. Minute traf Luis DÃaz mit einem Distanzschuss zum 3:3 (89.). In der Nachspielzeit gelang schlieÃŸlich die Entscheidung, als Michael Olise den Siegtreffer erzielte (90.+4).
Damit sicherten sich die MÃ¼nchner dank des knappen Erfolgs im Hinspiel den Einzug ins Halbfinale, wo der Titelverteidiger Paris Saint-Germain wartet.
Sport
FC Bayern zieht ins Halbfinale der Champions League ein
- dts - 15. April 2026, 23:02 Uhr
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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich im Viertelfinal-RÃ¼ckspiel der Champions League ein 3:3 gegen Real Madrid erkÃ¤mpft und damit nach dem 2:1 im Hinspiel insgesamt durchgesetzt.
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