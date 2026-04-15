Merz unterstreicht Bedeutung der Lufthansa und des Luftverkehrs fÃ¼r Deutschland

Friedrich Merz

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei den Feierlichkeiten zum 100-jÃ¤hrigen Bestehen der Lufthansa die Bedeutung des Unternehmens sowie des Luftverkehrs insgesamt fÃ¼r die deutsche Wirtschaft betont.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei den Feierlichkeiten zum 100-jÃ¤hrigen Bestehen der Lufthansa die Bedeutung des Unternehmens sowie des Luftverkehrs insgesamt fÃ¼r die deutsche Wirtschaft betont. "Lufthansa stÃ¤rkt die internationale WettbewerbsfÃ¤higkeit unserer Wirtschaft", sagte er in seiner Rede am Mittwoch in Frankfurt. Die Nachfrage nach Flugreisen werde weiter steigen - weniger zu fliegen sei daher "keine Option fÃ¼r den Wirtschaftsstandort Deutschland".



"SeriÃ¶se Prognosen gehen davon aus, dass sich der Luftverkehr weltweit bis 2050 erneut verdoppelt", fÃ¼hrte der Kanzler aus. "Darauf mÃ¼ssen wir uns einstellen und dafÃ¼r mÃ¼ssen wir Bedingungen schaffen, um an diesem Wachstum teilzunehmen." Dabei setze er auf die Lufthansa.



Die Feierlichkeiten des Airline-Konzerns wurden von massiven Streiks in dieser Woche Ã¼berschattet. FÃ¼r Montag und Dienstag hatte die Pilotengewerkschaft VC bei der Lufthansa-Kernmarke, der Cityline und Lufthansa Cargo zum Arbeitskampf aufgerufen. An beiden Tagen fielen hunderte FlÃ¼ge aus. Auch bei der Lufthansa-Tochter Eurowings wurde am Montag gestreikt. Am Dienstagabend kÃ¼ndigte sie weitere Streiks fÃ¼r Donnerstag und Freitag an.



Am Mittwoch und Donnerstag kamen Streiks des Kabinenpersonals ebenfalls bei der Kernmarke sowie der Cityline hinzu. Bislang fielen hunderte FlÃ¼ge an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und MÃ¼nchen aus.



Der Aufsichtsratsvorsitzende der Lufthansa, Karl-Ludwig Kley, forderte von Merz deshalb Ã„nderungen am Streikrecht, "bevor sich dieses noch zu einem noch grÃ¶ÃŸeren Wettbewerbsnachteil fÃ¼r unser Land auswÃ¤chst". Die Lufthansa konkurriere "international mit gedopten Staatsairlines" und werde dabei von der EU benachteiligt. "In Folge verlieren europÃ¤ische Fluggesellschaften dramatisch Marktanteile nach Asien", warnte der Aufsichtsratschef.



Auf die Streiks bei der Lufthansa ging der Bundeskanzler nicht ein. Er verwies stattdessen auf eine Reihe von Entlastungen, welche die Bundesregierung zuletzt fÃ¼r den Luftfahrtsektor beschlossen habe, darunter die Senkung der Luftverkehrssteuer und der FlugsicherungsgebÃ¼hren.