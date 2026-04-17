Ein italienisches Gericht hat Bestseller-Autor Roberto Saviano von VerleumdungsvorwÃ¼rfen des rechtsgerichteten Vize-MinisterprÃ¤sidenten Matteo Salvini freigesprochen. Die Richter hÃ¤tten in ihrem Urteil am Donnerstag entschieden, dass Saviano mit einem Kommentar Ã¼ber Salvini im Internet nur sein "Recht auf politische Kritik in legaler Art und Weise ausgeÃ¼bt" habe, sagte sein Anwalt Antonio Nobile am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.
Der Fall reicht ins Jahr 2018 zurÃ¼ck. Damals war Salvini Innenminister geworden und hatte vorgeschlagen, Saviano den Polizeischutz zu entziehen, weil dieser seine damalige Migrationspolitik kritisiert hatte. Seit seinem Bestseller "Gomorra" Ã¼ber die Praktiken der italienischen Mafia im Jahr 2006 wird Saviano streng geschÃ¼tzt.Â
Als Reaktion auf den Vorschlag hatte Saviano den damaligen Minister Salvini im Onlinedienst Facebook als "Minister der kriminellen Unterwelt" bezeichnet. Wegen dieses Kommentars hatte Salvini die Verleumdungsklage angestrengt, der entsprechende Prozess begann im Februar 2023.
2023 war Saviano zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er 2020 die damalige Oppositionspolitikerin und heutige Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, "Bastard" genannt hatte.Â
Brennpunkte
Salvini scheitert mit Verleumdungsklage gegen Bestseller-Autor Saviano
- AFP - 17. April 2026, 15:00 Uhr
Ein italienisches Gericht hat Bestseller-Autor Roberto Saviano von VerleumdungsvorwÃ¼rfen des rechtsgerichteten Vize-MinisterprÃ¤sidenten Matteo Salvini freigesprochen.
Ein italienisches Gericht hat Bestseller-Autor Roberto Saviano von VerleumdungsvorwÃ¼rfen des rechtsgerichteten Vize-MinisterprÃ¤sidenten Matteo Salvini freigesprochen. Die Richter hÃ¤tten in ihrem Urteil am Donnerstag entschieden, dass Saviano mit einem Kommentar Ã¼ber Salvini im Internet nur sein "Recht auf politische Kritik in legaler Art und Weise ausgeÃ¼bt" habe, sagte sein Anwalt Antonio Nobile am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.
Weitere Meldungen
Drei mit RohÃ¶l beladene iranische Ã–ltanker haben laut Schifffahrts-Trackingdaten seit Beginn der US-Blockade von iranischen HÃ¤fen die StraÃŸe von Hormus verlassen. Die mitMehr
Die Bundeswehr will den Einsatz kampferfahrener ukrainischer Ausbilder in Deutschland ausweiten. Ziel sei es, "ukrainische Soldaten mit praktischer Kriegserfahrung mit unserenMehr
Wegen sexueller NÃ¶tigung der damals minderjÃ¤hrigen Schauspielerin AdÃ¨le Haenel ist der franzÃ¶sische Regisseur Christophe Ruggia zu einer fÃ¼nfjÃ¤hrigen FreiheitsstrafeMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt angesichts drohender Kerosin-Knappheit vor Insolvenzen von Fluggesellschaften und SchÃ¤den fÃ¼rMehr
Piloten der Lufthansa haben ihren aktuellen zweitÃ¤gigen Streik am Freitag fortgesetzt. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden erneut hunderte FlÃ¼ge gestrichen. Bestreikt wurdenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die BundeslÃ¤nder strÃ¤uben sich dagegen, den BeschÃ¤ftigten im Ã–ffentlichen Dienst die von der Bundesregierung vorgeschlageneMehr