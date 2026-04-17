Salvini scheitert mit Verleumdungsklage gegen Bestseller-Autor Saviano

Roberto Saviano

Ein italienisches Gericht hat Bestseller-Autor Roberto Saviano von VerleumdungsvorwÃ¼rfen des rechtsgerichteten Vize-MinisterprÃ¤sidenten Matteo Salvini freigesprochen.

Ein italienisches Gericht hat Bestseller-Autor Roberto Saviano von VerleumdungsvorwÃ¼rfen des rechtsgerichteten Vize-MinisterprÃ¤sidenten Matteo Salvini freigesprochen. Die Richter hÃ¤tten in ihrem Urteil am Donnerstag entschieden, dass Saviano mit einem Kommentar Ã¼ber Salvini im Internet nur sein "Recht auf politische Kritik in legaler Art und Weise ausgeÃ¼bt" habe, sagte sein Anwalt Antonio Nobile am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.



Der Fall reicht ins Jahr 2018 zurÃ¼ck. Damals war Salvini Innenminister geworden und hatte vorgeschlagen, Saviano den Polizeischutz zu entziehen, weil dieser seine damalige Migrationspolitik kritisiert hatte. Seit seinem Bestseller "Gomorra" Ã¼ber die Praktiken der italienischen Mafia im Jahr 2006 wird Saviano streng geschÃ¼tzt.Â



Als Reaktion auf den Vorschlag hatte Saviano den damaligen Minister Salvini im Onlinedienst Facebook als "Minister der kriminellen Unterwelt" bezeichnet. Wegen dieses Kommentars hatte Salvini die Verleumdungsklage angestrengt, der entsprechende Prozess begann im Februar 2023.



2023 war Saviano zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er 2020 die damalige Oppositionspolitikerin und heutige Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, "Bastard" genannt hatte.Â