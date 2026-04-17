Bundeswehr weitet Einsatz kampferfahrener ukrainischer Ausbilder in Deutschland aus

Soldaten der Bundeswehr

Die Bundeswehr will den Einsatz kampferfahrener ukrainischer Ausbilder in Deutschland ausweiten. Ziel sei es, 'ukrainische Soldaten mit praktischer Kriegserfahrung mit unseren Ausbildern zusammenbringen'.

Die Bundeswehr will den Einsatz kampferfahrener ukrainischer Ausbilder in Deutschland ausweiten. Ziel sei es, "ukrainische Soldaten mit praktischer Kriegserfahrung mit unseren Ausbildern zusammenbringen", sagte derÂ Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, der "Welt am Sonntag". "Sie sollen gemeinsam im GelÃ¤nde Taktiken ausprobieren, lehren und Kompetenzen vermitteln, mÃ¶glichst nahe am tatsÃ¤chlichen Kriegsbild."Â



Der Heeresinspekteur kÃ¼ndigte an, die Strukturen der Bundeswehr stÃ¤rker an die RealitÃ¤t moderner KriegsfÃ¼hrung mit unbemannten Systemen anzupassen. "Das bedeutet: Die Panzertruppe wird kÃ¼nftig mit unbemannten Systemen kÃ¤mpfen - zu Lande und in der Luft, ebenso die Panzergrenadiertruppe", sagte Freuding. Die Bundeswehr wolle solche Systeme wie etwa Drohnen "mehr denn je in der AufklÃ¤rungstruppe einsetzen, zu logistischen Zwecken und um Verwundete zu bergen".



Eingesetzt worden seien die kampferfahrenen ukrainischen Ausbilder bislang an der Panzertruppenschule und an der Pionierschule, sagte der General. "In diesen Tagen kommen sie an die Artillerieschule, und das wollen wir noch stÃ¤rker in die Breite des Heeres tragen."