Volkswagen senkt China-Ziele und will ExportgeschÃ¤ft ausbauen

Volkswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen korrigiert seine Erwartungen fÃ¼r das China-GeschÃ¤ft deutlich nach unten und setzt stÃ¤rker auf Exporte. Bis 2030 rechnet der Konzern nur noch mit bis zu 3,2 Millionen verkauften Fahrzeugen in China, sagte China-Vorstand Ralf BrandstÃ¤tter dem "Handelsblatt".



Zuvor hatte Volkswagen bis zu vier Millionen Autos angepeilt. Auch die Renditeerwartung sinkt: KÃ¼nftig kalkuliert der Konzern nur noch mit vier bis sechs Prozent Marge, nachdem frÃ¼her zweistellige Werte Ã¼blich waren. "Diese Zeiten kommen nicht zurÃ¼ck. Der Markt ist reifer geworden, der Wettbewerb intensiver", sagte BrandstÃ¤tter.



Zugleich baut Volkswagen China zur Exportbasis aus. Bis Ende des Jahrzehnts sollen die Ausfuhren auf rund 250.000 Fahrzeuge pro Jahr steigen, nach derzeit etwa 70.000. Wachstum sieht der Konzern vor allem in SÃ¼dostasien, dem Mittleren Osten, Afrika und SÃ¼damerika. Chinas Automarkt wÃ¤chst deutlich langsamer. Chinesische Hersteller setzen daher deutlich mehr auf VerkÃ¤ufe im Ausland. BYD peilt bereits fÃ¼r 2026 rund 1,5 Millionen Fahrzeuge im ExportgeschÃ¤ft an.



VW hat seine KapazitÃ¤ten im Land bereits um rund 1,5 Millionen Fahrzeuge reduziert. Am Donnerstag gibt der Konzern im Vorfeld der "Beijing Auto Show" bei einem Kapitalmarkttag in Peking ein Strategie-Update.

