Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen korrigiert seine Erwartungen fÃ¼r das China-GeschÃ¤ft deutlich nach unten und setzt stÃ¤rker auf Exporte. Bis 2030 rechnet der Konzern nur noch mit bis zu 3,2 Millionen verkauften Fahrzeugen in China, sagte China-Vorstand Ralf BrandstÃ¤tter dem "Handelsblatt".
Zuvor hatte Volkswagen bis zu vier Millionen Autos angepeilt. Auch die Renditeerwartung sinkt: KÃ¼nftig kalkuliert der Konzern nur noch mit vier bis sechs Prozent Marge, nachdem frÃ¼her zweistellige Werte Ã¼blich waren. "Diese Zeiten kommen nicht zurÃ¼ck. Der Markt ist reifer geworden, der Wettbewerb intensiver", sagte BrandstÃ¤tter.
Zugleich baut Volkswagen China zur Exportbasis aus. Bis Ende des Jahrzehnts sollen die Ausfuhren auf rund 250.000 Fahrzeuge pro Jahr steigen, nach derzeit etwa 70.000. Wachstum sieht der Konzern vor allem in SÃ¼dostasien, dem Mittleren Osten, Afrika und SÃ¼damerika. Chinas Automarkt wÃ¤chst deutlich langsamer. Chinesische Hersteller setzen daher deutlich mehr auf VerkÃ¤ufe im Ausland. BYD peilt bereits fÃ¼r 2026 rund 1,5 Millionen Fahrzeuge im ExportgeschÃ¤ft an.
VW hat seine KapazitÃ¤ten im Land bereits um rund 1,5 Millionen Fahrzeuge reduziert. Am Donnerstag gibt der Konzern im Vorfeld der "Beijing Auto Show" bei einem Kapitalmarkttag in Peking ein Strategie-Update.
Wirtschaft
Volkswagen senkt China-Ziele und will ExportgeschÃ¤ft ausbauen
- dts - 23. April 2026, 08:53 Uhr
.
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen korrigiert seine Erwartungen fÃ¼r das China-GeschÃ¤ft deutlich nach unten und setzt stÃ¤rker auf Exporte. Bis 2030 rechnet der Konzern nur noch mit bis zu 3,2 Millionen verkauften Fahrzeugen in China, sagte China-Vorstand Ralf BrandstÃ¤tter dem "Handelsblatt".
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Unternehmen in Deutschland haben FrauenfÃ¶rderung organisatorisch verankert. Wie eine am Donnerstag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - RTL-Chef Thomas Rabe hat nach der Genehmigung der EuropÃ¤ischen Kommission fÃ¼r die Ãœbernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland einMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die rund 564.000 Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 einen Umsatz von 762 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie dasMehr
Top Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Im MÃ¤rz haben europÃ¤ische AutokÃ¤ufer so viele batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen wie noch nie. Wie Daten des DienstleistersMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Konflikt um die Finanzierung der Gesundheitskosten der BÃ¼rgergeldbezieher dringen die Krankenkassen auf eine schrittweise Ãœbernahme durchMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat der von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) befÃ¼rworteten Zuckersteuer eineMehr