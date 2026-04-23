Wirtschaft

Volkswagen senkt China-Ziele und will ExportgeschÃ¤ft ausbauen

  • dts - 23. April 2026, 08:53 Uhr
Bild vergrößern: Volkswagen senkt China-Ziele und will ExportgeschÃ¤ft ausbauen
Volkswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen korrigiert seine Erwartungen fÃ¼r das China-GeschÃ¤ft deutlich nach unten und setzt stÃ¤rker auf Exporte. Bis 2030 rechnet der Konzern nur noch mit bis zu 3,2 Millionen verkauften Fahrzeugen in China, sagte China-Vorstand Ralf BrandstÃ¤tter dem "Handelsblatt".

Zuvor hatte Volkswagen bis zu vier Millionen Autos angepeilt. Auch die Renditeerwartung sinkt: KÃ¼nftig kalkuliert der Konzern nur noch mit vier bis sechs Prozent Marge, nachdem frÃ¼her zweistellige Werte Ã¼blich waren. "Diese Zeiten kommen nicht zurÃ¼ck. Der Markt ist reifer geworden, der Wettbewerb intensiver", sagte BrandstÃ¤tter.

Zugleich baut Volkswagen China zur Exportbasis aus. Bis Ende des Jahrzehnts sollen die Ausfuhren auf rund 250.000 Fahrzeuge pro Jahr steigen, nach derzeit etwa 70.000. Wachstum sieht der Konzern vor allem in SÃ¼dostasien, dem Mittleren Osten, Afrika und SÃ¼damerika. Chinas Automarkt wÃ¤chst deutlich langsamer. Chinesische Hersteller setzen daher deutlich mehr auf VerkÃ¤ufe im Ausland. BYD peilt bereits fÃ¼r 2026 rund 1,5 Millionen Fahrzeuge im ExportgeschÃ¤ft an.

VW hat seine KapazitÃ¤ten im Land bereits um rund 1,5 Millionen Fahrzeuge reduziert. Am Donnerstag gibt der Konzern im Vorfeld der "Beijing Auto Show" bei einem Kapitalmarkttag in Peking ein Strategie-Update.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Viele Unternehmen haben FrauenfÃ¶rderung organisatorisch verankert
    Viele Unternehmen haben FrauenfÃ¶rderung organisatorisch verankert

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Unternehmen in Deutschland haben FrauenfÃ¶rderung organisatorisch verankert. Wie eine am Donnerstag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    RTL gibt nach Sky-Ãœbernahme Abonnentenziel von 15 Millionen aus
    RTL gibt nach Sky-Ãœbernahme Abonnentenziel von 15 Millionen aus

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - RTL-Chef Thomas Rabe hat nach der Genehmigung der EuropÃ¤ischen Kommission fÃ¼r die Ãœbernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland ein

    Mehr
    Handwerk macht weniger Umsatz
    Handwerk macht weniger Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die rund 564.000 Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 einen Umsatz von 762 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie das

    Mehr
    Hohen Zulassungszahlen im MÃ¤rz - EU-Neuwagenmarkt im ersten Quartal stark
    Hohen Zulassungszahlen im MÃ¤rz - EU-Neuwagenmarkt im ersten Quartal stark
    Tesla steigert Gewinn und kÃ¼ndigt Milliardeninvestitionen an
    Tesla steigert Gewinn und kÃ¼ndigt Milliardeninvestitionen an
    CDU-SozialflÃ¼gel fordert von Merz ZurÃ¼ckhaltung in Debatte um Sozialreformen
    CDU-SozialflÃ¼gel fordert von Merz ZurÃ¼ckhaltung in Debatte um Sozialreformen
    EU-Staats- und Regierungschefs beraten Ã¼ber den Iran und die Ukraine
    EU-Staats- und Regierungschefs beraten Ã¼ber den Iran und die Ukraine
    Schlechte Wirtschaftslage vergrÃ¶ÃŸert Spielraum fÃ¼r Neuverschuldung
    Schlechte Wirtschaftslage vergrÃ¶ÃŸert Spielraum fÃ¼r Neuverschuldung
    London und Paris verlÃ¤ngern Abkommen zu BekÃ¤mpfung irregulÃ¤rer Migration Ã¼ber Ã„rmelkanal
    London und Paris verlÃ¤ngern Abkommen zu BekÃ¤mpfung irregulÃ¤rer Migration Ã¼ber Ã„rmelkanal
    Streit Ã¼ber Kohl-Buch: Witwe von Altkanzler scheitert mit Klage zu Auskunft Ã¼ber Gewinn
    Streit Ã¼ber Kohl-Buch: Witwe von Altkanzler scheitert mit Klage zu Auskunft Ã¼ber Gewinn
    Studie: Mehrheit der Deutschen hÃ¤lt Seelsorge fÃ¼r wichtig
    Studie: Mehrheit der Deutschen hÃ¤lt Seelsorge fÃ¼r wichtig
    Schussabgabe auf flÃ¼chtendes Auto in Zwickau: Freispruch von Polizisten aufgehoben
    Schussabgabe auf flÃ¼chtendes Auto in Zwickau: Freispruch von Polizisten aufgehoben
    Bas legt mit Kritik an Merz' RentenÃ¤uÃŸerung nach:
    Bas legt mit Kritik an Merz' RentenÃ¤uÃŸerung nach: "nicht in Ordnung"

    Top Meldungen

    E-Auto-Zulassungen in Europa steigen auf Rekordniveau
    E-Auto-Zulassungen in Europa steigen auf Rekordniveau

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Im MÃ¤rz haben europÃ¤ische AutokÃ¤ufer so viele batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen wie noch nie. Wie Daten des Dienstleisters

    Mehr
    GKV-Kosten der BÃ¼rgergeldbezieher: Kassen wollen stufenweise Reform
    GKV-Kosten der BÃ¼rgergeldbezieher: Kassen wollen stufenweise Reform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Konflikt um die Finanzierung der Gesundheitskosten der BÃ¼rgergeldbezieher dringen die Krankenkassen auf eine schrittweise Ãœbernahme durch

    Mehr
    Landwirtschaftsminister lehnt Zuckersteuer ab
    Landwirtschaftsminister lehnt Zuckersteuer ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat der von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) befÃ¼rworteten Zuckersteuer eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts