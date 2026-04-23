Politik

London und Paris verlÃ¤ngern Abkommen zu BekÃ¤mpfung irregulÃ¤rer Migration Ã¼ber Ã„rmelkanal

  • AFP - 23. April 2026, 09:29 Uhr
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Boot mit Migranten im Ã„rmelkanal
Bild: AFP

Frankreich und GroÃŸbritannien haben eine Neuauflage ihres Abkommens zur BekÃ¤mpfung der irregulÃ¤rer Migration Ã¼ber den Ã„rmelkanal vereinbart. Nach monatelangen Verhandlungen einigten sie sich auf eine VerlÃ¤ngerung des sogenannten Sandhurst-Abkommens.

Frankreich und GroÃŸbritannien haben eine Neuauflage ihres Abkommens zur BekÃ¤mpfung der irregulÃ¤rer Migration Ã¼ber den Ã„rmelkanal vereinbart. Nach monatelangen Verhandlungen einigten sich die beiden LÃ¤nder auf eine VerlÃ¤ngerung des sogenannten Sandhurst-Abkommens um weitere drei Jahre, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus dem franzÃ¶sischen Innenministerium erfuhr. Das 2018 unterzeichnete Abkommen war 2023 erstmals verlÃ¤ngert worden und wÃ¤re in diesem Jahr ausgelaufen.

Die neue Vereinbarung sieht vor, dass Frankreich die Zahl seiner SicherheitskrÃ¤fte an der KÃ¼ste bis 2029 um mehr als die HÃ¤lfte auf 1400 Beamte erhÃ¶ht. GroÃŸbritannien soll im Gegenzug bis zu 766 Millionen Euro bereitstellen. Fast ein Viertel der Summe ist jedoch an Auflagen geknÃ¼pft und wird nur ausgezahlt, wenn die franzÃ¶sischen MaÃŸnahmen greifen.Â 

Der britische Premierminister Keir Starmer bezeichnete das neue Abkommen als "historisch". Die britisch-franzÃ¶sische Zusammenarbeit habe bereits jetzt "Zehntausende Ãœberfahrten verhindert", erklÃ¤rte Starmer. Mithilfe der neuen Vereinbarung kÃ¶nnen nun sogar noch mehr geleistet werden: "Wir werden die geheimdienstlichen MaÃŸnahmen, die Ãœberwachung und die Mobilisierung von EinsatzkrÃ¤ften vor Ort verstÃ¤rken, um die Grenzen GroÃŸbritanniens zu schÃ¼tzen."

Auch die britische Innenministerin Shabana Mahmood Ã¤uÃŸerte sich zuversichtlich. "Diese wegweisende Vereinbarung wird illegale Migranten davon abhalten, die gefÃ¤hrliche Reise anzutreten, und Menschenschmuggler hinter Gitter bringen", erklÃ¤rte Mahmood.

London wirft Paris seit langem vor, zu wenig zu tun, um Migranten daran zu hindern, von der franzÃ¶sischen KÃ¼sten aus die gefÃ¤hrliche Ãœberfahrt Ã¼ber den Ã„rmelkanal nach GroÃŸbritannien anzutreten.

Nach britischen Angaben kamen 2025 mehr als 41.000 Migranten Ã¼ber den Ã„rmelkanal nach GroÃŸbritannien. Mindestens 29 Menschen starben bei dem Versuch, in kleinen Booten die britische KÃ¼ste zu erreichen.

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