KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - RTL-Chef Thomas Rabe hat nach der Genehmigung der EuropÃ¤ischen Kommission fÃ¼r die Ãœbernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland ein langfristiges Abonnentenziel von 15 Millionen Nutzern ausgegeben.
Der Vorstandschef von Bertelsmann, zu denen die RTL-Gruppe gehÃ¶rt, sagte dem "Handelsblatt": 15 Millionen Abonnenten bei RTL+, Sky und Wow seien langfristig mÃ¶glich. "Damit wÃ¤ren wir statistisch in jedem dritten Haushalt in Deutschland vertreten, das wÃ¤re eine sehr gute Marktdurchdringung." Aktuell kommen die Plattformen eigenen Angaben zufolge auf zusammengenommen 12,3 Millionen Abonnenten.
Gleichzeitig kÃ¼ndigt er im Hinblick auf die ZusammenfÃ¼hrung der Sender einen Personalabbau an. "Es wird zu einer ZusammenfÃ¼hrung der Organisationen kommen, und damit auch zu einer Verschlankung", sagte Rabe. "Wir werden Doppelstrukturen abbauen, das wird auch Auswirkungen auf das Personal haben."
Hintergrund: Die EuropÃ¤ische Kommission hat am Dienstag die Ãœbernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland genehmigt. RTL hatte die Kaufabsicht im Juni 2025 bekannt gegeben. Der Kaufpreis betrÃ¤gt rund 150 Millionen Euro in bar, hinzu kommt eine variable Komponente, die an den Aktienkurs der RTL Group gekoppelt ist. Je nach Kursentwicklung kÃ¶nnten fÃ¼r RTL noch bis zu 377 Millionen Euro zusÃ¤tzlich fÃ¤llig werden. Sky gehÃ¶rt bislang zum amerikanischen Medienkonzern Comcast.
Wirtschaft
RTL gibt nach Sky-Ãœbernahme Abonnentenziel von 15 Millionen aus
- dts - 23. April 2026, 09:23 Uhr
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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - RTL-Chef Thomas Rabe hat nach der Genehmigung der EuropÃ¤ischen Kommission fÃ¼r die Ãœbernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland ein langfristiges Abonnentenziel von 15 Millionen Nutzern ausgegeben.
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