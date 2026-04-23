EU-Staats- und Regierungschefs beraten Ã¼ber den Iran und die Ukraine

Veranstaltungsort Ayia Napa in Zypern

Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten bei ihrem informellen Gipfel in Zypern Ã¼ber die Lage im Iran und die Auswirkungen auf die Energiepreise in Europa. Mit Blick auf die drastisch gestiegenen Energiepreise stehen VorschlÃ¤ge der Kommission vom Mittwoch auf der Tagesordnung. Auch die Ukraine wird Thema sein.

Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten bei ihrem informellen Gipfel in Zypern ab Donnerstagabend (18.00 Uhr Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ) Ã¼ber die Lage im Iran und die Auswirkungen auf die Energiepreise in Europa. An den Verhandlungen Ã¼ber einen langfristigen Frieden zwischen Washington und Teheran sind die EuropÃ¤er nicht direkt beteiligt. Mit Blick auf die drastisch gestiegenen Energiepreise stehen VorschlÃ¤ge der Kommission vom Mittwoch auf der Tagesordnung.



Beim Gipfeltreffen in Zypern soll sich am Donnerstagabend auch der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj Ã¤uÃŸern, entweder vor Ort oder per Videoschaltung. Am zweiten Tag des Treffens am Freitag ist eine Debatte Ã¼ber den nÃ¤chsten mehrjÃ¤hrigen Haushalt der EU angesetzt. Zudem haben die EuropÃ¤er Staats- und Regierungschefs aus dem Nahen Osten und der Golfregion zu GesprÃ¤chen Ã¼ber den Iran eingeladen. Da es sich um einen informellen Gipfel handelt, gibt es in Zypern keine bindenden BeschlÃ¼sse der Staats- und Regierungschefs.