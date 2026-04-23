Schlechte Wirtschaftslage vergrÃ¶ÃŸert Spielraum fÃ¼r Neuverschuldung

Produktion von 200-Euro-Scheinen

Die sich verschlechternden Wachstumsaussichten bedeuten fÃ¼r die Bundesregierung einen hÃ¶heren Spielraum bei der Neuverschuldung. Allein fÃ¼r das kommende Jahr betrage der zusÃ¤tzliche Spielraum 3,8 Milliarden Euro, berichtete der 'Spiegel'.

Die sich verschlechternden Wachstumsaussichten bedeuten fÃ¼r die Bundesregierung einen hÃ¶heren Spielraum bei der Neuverschuldung. Allein im kommenden Jahr dÃ¼rfe Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 3,8 Milliarden Euro mehr neue Kredite aufnehmen als bislang angenommen, berichtete am Donnerstag das Magazin "Spiegel". Grund ist die sogenannte Konjunkturkomponente in der Schuldenbremse.



FÃ¼r 2027 seien deswegen im Kernhaushalt nun insgesamt 27,9 Milliarden Euro an neuen Schulden erlaubt, hieÃŸ es. Bis 2030 sei auf Grundlage der aktuellen Prognosedaten ein zusÃ¤tzlicher Spielraum von insgesamt 7,3 Milliarden Euro zu erwarten. Die Kredite fÃ¼r die SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t sowie fÃ¼r die Bundeswehr sind von der Schuldenbremse ohnehin nicht betroffen.



Die Bundesregierung hatte am Mittwoch ihre Wachstumserwartungen deutlich nach unten korrigiert, vor allem wegen der Auswirkungen des Iran-Krieges. Statt 1,0 Prozent Wachstum erwartet die Regierung fÃ¼r 2026 nun nur noch 0,5 Prozent Wachstum, fÃ¼r 2027 nur 0,9 Prozent.



Der sogenannte Konjunkturaufschlag fÃ¼r die Neuverschuldung steigt deswegen fÃ¼r 2027 im Vergleich zur Prognose vom Herbst 2025 von 8,5 auf 12,3 Milliarden Euro. Diese Summe kann Klingbeil im kommenden Jahr zusÃ¤tzlich zum ohnehin von der Schuldenbremse erlaubten Spielraum in HÃ¶he von 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung einplanen.