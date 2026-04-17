Nach zahlreichen ukrainischen Drohnenangriffen will Russland die Luftverteidigung rund um wichtige Ã–lexport-HÃ¤fen am Finnischen Meerbusen verstÃ¤rken. Der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, teilte am Freitag in einem Video mit, er habe beschlossen, "zusÃ¤tzliche mobile Einheiten" zur Abwehr von Drohnen einzusetzen. Dabei sollten auch Reservisten zum Einsatz kommen, fÃ¼gte er hinzu. Freiwillige wÃ¼rden einen Dreijahresvertrag erhalten.
Die ukrainische Armee hat wiederholt die HÃ¤fen Ust-Luga und Primorsk angegriffen, die beide in der Region Leningrad am Finnischen Meerbusen liegen und Ã¼ber die viel russisches Ã–l umgeschlagen wird. Kiew sieht in den Attacken eine Vergeltung fÃ¼r russische Bombardierungen und will Moskaus Einnahmen aus Ã–lexporten schmÃ¤lern.
Der Organisation Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) zufolge halbierten sich die Ã–l-Exporte in Ust-Luga und Primorsk nach einem ukrainischen Drohnenangriff im MÃ¤rz im Vergleich zum Vorjahresniveau. Andererseits konnte Russland seine Ã–lexport-Einnahmen im MÃ¤rz nach Angaben der Internationalen Energieagentur auf 19 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 16 Milliarden Euro) fast verdoppeln.
Brennpunkte
Nach Drohnenangriffen: Russland will Schutz von Ã–lexport-HÃ¤fen verstÃ¤rken
- AFP - 17. April 2026, 15:32 Uhr
Nach zahlreichen ukrainischen Drohnenangriffen will Russland die Luftverteidigung rund um wichtige Ã–lexport-HÃ¤fen am Finnischen Meerbusen verstÃ¤rken. Dazu sollten 'zusÃ¤tzliche mobile Einheiten' eingesetzt werden, erklÃ¤rte der Ã¶rtliche Gouverneur.
Nach zahlreichen ukrainischen Drohnenangriffen will Russland die Luftverteidigung rund um wichtige Ã–lexport-HÃ¤fen am Finnischen Meerbusen verstÃ¤rken. Der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, teilte am Freitag in einem Video mit, er habe beschlossen, "zusÃ¤tzliche mobile Einheiten" zur Abwehr von Drohnen einzusetzen. Dabei sollten auch Reservisten zum Einsatz kommen, fÃ¼gte er hinzu. Freiwillige wÃ¼rden einen Dreijahresvertrag erhalten.
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