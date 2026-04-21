Wirtschaft

Weiter klare Geschlechterunterschiede bei Ausbildungsberufen

  • dts - 21. April 2026, 08:19 Uhr
Bild vergrößern: Weiter klare Geschlechterunterschiede bei Ausbildungsberufen
Junge Leute (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Berufswahl zeigen sich in Deutschland nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.

Im Jahr 2024 war der Beruf der Medizinischen Fachangestellten demnach mit einem Anteil von 9,4 Prozent aller neu abgeschlossenen AusbildungsvertrÃ¤ge der meistgewÃ¤hlte Ausbildungsberuf unter weiblichen Auszubildenden. Bei den mÃ¤nnlichen Auszubildenden war Kraftfahrzeugmechatroniker mit einem Anteil von 7,5 Prozent die erste Wahl.

Auf dem zweiten Platz bei den NeuvertrÃ¤gen der weiblichen Auszubildenden folgte 2024 der Ausbildungsberuf der Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement (8,8 Prozent), auf dem dritten Platz jener der Zahnmedizinischen Fachangestellten (7,5 Prozent). Bei den mÃ¤nnlichen Auszubildenden folgten auf Rang zwei und drei der Beruf des Fachinformatikers (5,0 Prozent) und des Elektronikers (4,6 Prozent).

Nach wie vor absolvieren deutlich mehr MÃ¤nner als Frauen eine Berufsausbildung im dualen System: Von den rund 475.100 Personen, die im Jahr 2024 in Deutschland einen entsprechenden neuen Ausbildungsvertrag abschlossen, waren knapp zwei Drittel (63,8 Prozent) mÃ¤nnlich.

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