Wirtschaft

Fraport hÃ¤lt an Passagierziel fÃ¼r Frankfurter Flughafen fest

  • dts - 21. April 2026, 06:34 Uhr
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Frau vor Informationstafel am Frankfurter Flughafen, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Fraport-Konzern geht trotz des Iran-Kriegs davon aus, am Frankfurter Flughafen sein Jahresziel von 65 bis 66 Millionen Passagieren, rund vier Prozent mehr als 2025, zu erreichen.

"Der Verkehr von Frankfurt in den Mittleren Osten ist zwar gesunken, machte aber weniger als fÃ¼nf Prozent unseres Gesamtaufkommens aus", sagte der Fraport-Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Und 75 Prozent dieser Passagiere waren Umsteiger, die Ã¼ber den Golf weiterreisen. Viele fliegen nun auf anderen Wegen." Die Passagierzahlen auf Direktverbindungen von Frankfurt nach Afrika und Fernost hÃ¤tten im MÃ¤rz um mehr als 20 Prozent zugelegt.

Das neue Terminal drei, das am Mittwoch eingeweiht wird, komme zur rechten Zeit. Mit dem Passagierziel wÃ¼rden 95 Prozent des Vor-Corona-Aufkommens erreicht. "Damit sind wir dichter an Vor-Pandemie-Werten dran als alle anderen groÃŸen deutschen FlughÃ¤fen. Und vor Corona war es schon sehr voll in unseren Terminals", sagte Schulte. Terminal drei soll nun zu mehr pÃ¼nktlichen FlÃ¼gen am gesamten Airport fÃ¼hren. "Bislang mussten die AblÃ¤ufe an Passagierflugzeugen auf der Nordseite des Flughafens konzentriert werden, Terminal drei steht im SÃ¼den. Das entzerrt die hohe Verdichtung und wird zu einer hÃ¶heren PÃ¼nktlichkeit fÃ¼hren", sagte Schulte.

Schulte rechnet mit keinem DÃ¤mpfer fÃ¼r den Frankfurter Flughafen durch die Entscheidung der Lufthansa, in einen Ausbau des MÃ¼nchner Flughafens zu investieren. "Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, dass Lufthansa insbesondere im Terminal eins weiter wachsen wird. Die Airlines im Star-Alliance-Verbund werden Terminal eins und auch das modernisierte Terminal zwei nutzen", sagte Schulte. In MÃ¼nchen fÃ¼hren Lufthansa und der dortige Flughafen in Terminal in einem Joint-Venture. In Frankfurt kommt es nicht dazu. "Wir haben das diskutiert und uns am Ende dagegen entschieden. Im Grundsatz will Lufthansa lieber in neue Flugzeuge investieren statt in Stahl und Beton", so Schulte. Lufthansa habe kein Eigentum am GebÃ¤ude erwerben wollen.

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