Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Unternehmen Anthropic

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Der US-Konzern Amazon hat Investitionen in HÃ¶he von fÃ¼nf Milliarden Dollar in Anthropic bekanntgegeben. Das KI-Unternehmen verpflichtete sich derweil, in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar fÃ¼r Amazon-Technologie auszugeben.

Der US-Konzern Amazon hat am Montag weitere Investitionen in HÃ¶he von fÃ¼nf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) in das US-Unternehmen fÃ¼r kÃ¼nstliche Intelligenz (KI), Anthropic, bekanntgegeben. Amazon kÃ¼ndigte beim Erreichen bestimmter Leistungsziele weitere Investitionen in HÃ¶he von 20 Milliarden Dollar in Anthropic an. Anthropic verpflichtete sich derweil, in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar fÃ¼r Technologie von Amazon Web Services (AWS) auszugeben.



Die fÃ¼nf Milliarden Dollar bauen auf bereits investierten acht Milliarden Dollar auf, die Amazon in den Konzern um den Chatbot Claude gesteckt hat, wie beide Unternehmen mitteilten. "Wir mÃ¼ssen die Infrastruktur aufbauen, um mit der schnell wachsenden Nachfrage Schritt zu halten", erklÃ¤rte Anthropic-Chef Dario Amodei. "Unsere Zusammenarbeit mit Amazon wird es uns ermÃ¶glichen, die KI-Forschung weiter voranzutreiben und Claude gleichzeitig an unsere Kunden zu liefern", fÃ¼gte er hinzu.



Anthropic hatte Anfang April erklÃ¤rt, es habe seine annualisierten QuartalsumsÃ¤tze im Vergleich zum vorangegangenen Quartal auf Ã¼ber 30 Milliarden Dollar verdreifacht. Damit Ã¼bertraf das Unternehmen erstmals den ChatGPT-Entwickler OpenAI.Â



Zuletzt war auÃŸerdem ein Streit zwischen dem KI-Unternehmen und der US-Regierung eskaliert. Der Konzern hatte dem Pentagon die uneingeschrÃ¤nkte militÃ¤rische Nutzung seiner Technologie verweigert. Das Pentagon stufte Anthropic daraufhin in einem beispiellosen Schritt als "Sicherheitsrisiko in der Lieferkette" ein. In der vergangenen Woche hatten beide Seiten nach einem Treffen versÃ¶hnlichere TÃ¶ne angeschlagen.