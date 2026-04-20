Wirtschaft

Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank

  • AFP - 20. April 2026, 13:08 Uhr
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Commerzbank-Logo in Frankfurt
Bild: AFP

Der Chef der italienischen GroÃŸbank Unicredit, Andrea Orcel, hat vor dem Hintergrund einer angestrebten Ãœbernahme den auf EigenstÃ¤ndigkeit ausgerichteten Strategieplan der Commerzbank kritisiert.

Der Chef der italienischen GroÃŸbank Unicredit, Andrea Orcel, hat vor dem Hintergrund einer angestrebten Ãœbernahme den auf EigenstÃ¤ndigkeit ausgerichteten Strategieplan der Commerzbank kritisiert. Die Strategie stÃ¼tze sich zu sehr auf "externe Rahmenbedingungen" und auf "internationales Wachstum", sagte Orcel am Montag auf einer Analysten-Konferenz. "Die Commerzbank kann weitaus mehr Wert schaffen als heute, und ihr derzeitiger Kurs gefÃ¤hrdet mittelfristig ihr Ãœberleben."

Die Unicredit hat ein offzielles Angebot zur Ãœbernahme weiterer Commerzbank-Anteile abgegeben. In diesem Rahmen wÃ¼rde sie das GeschÃ¤ft der deutschen Bank "wieder auf Deutschland ausrichten", sagte Orcel. Demnach soll das BankgeschÃ¤ft stÃ¤rker digitalisiert werden. Dies wÃ¼rde "die AktivitÃ¤ten der Commerzbank in Deutschland transformieren, sie wettbewerbsfÃ¤hig machen und weitere UmstrukturierungsplÃ¤ne vermeiden".

Zudem wÃ¼rden mit der Hypovereinsbank, die bereits zur Unicredit gehÃ¶rt, und der Commerzbank zwei groÃŸe deutsche Banken "kombiniert", sagte Orcel weiter. Sie wÃ¼rden so "zu einem starken und wettbewerbsfÃ¤higen deutschen MarktfÃ¼hrer, der Teil eines groÃŸen, europaweiten Konzerns ist".

Die Unicredit war Ende 2024 in groÃŸem Stil bei der Commerzbank eingestiegen und hat ihre Anteile seitdem weiter erhÃ¶ht. Mitte MÃ¤rz legte sie ein Angebot fÃ¼r die Ãœbernahme weiterer Anteile vor. Die Commerzbank-FÃ¼hrung und ihren BeschÃ¤ftigten sowie auch die Bundesregierung haben sich seit dem ersten Einstieg der Unicredit gegen eine Ãœbernahme ausgesprochen.

Die Frankfurter Bank setzt auf eine Anhebung ihrer Finanzziele, um ihre AktionÃ¤re davon zu Ã¼berzeugen, dass sie mit einer weiterhin eigenstÃ¤ndigen Commerzbank besser fahren.

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